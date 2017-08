PRESENTAZIONE SCHICK/ Roma, info streaming video e diretta tv: ecco dove vederla

Presentazione Patrik Schick in diretta (Foto: LaPresse)

Si terrà oggi, mercoledì 30 agosto, la presentazione di Patrik Schick. Non saranno le prime parole da giocatore giallorosso, visto che ha già rilasciato alcune dichiarazioni per il sito ufficiale della Roma. Dopo aver firmato il contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2022, Schick ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma: «Per me la Roma è una bella squadra, importante, che riscuote molte simpatie. Apprezzo l'allenatore e il suo sistema di gioco. Ritengo che questa sia la scelta ideale per me». L'attaccante ha assicurato di star bene fisicamente e di non vedere l'ora di allenarsi con la sua nuova squadra per preparare le prossime partite. C'è ovviamente la voglia di scendere subito in campo: a tal proposito ha espresso tutta la sua disponibilità, anche a livello tattico. «Sono mancino, ma mi trovo a mio agio anche sulla fascia destra. Preferisco il ruolo da numero nove, da centravanti, ma posso giocare anche esterno», ha aggiunto il calciatore ceco.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PRESENTAZIONE DI SCHICK?

Il nuovo calciatore della Roma parlerà dalla sala conferenze del centro tecnico sportivo Fulvio Bernardini della sua nuova sfida. Appuntamento alle ore 15.30 per l'intervento dell'ex attaccante della Sampdoria. La presentazione di Patrik Schick come nuovo giocatore della Roma sarà trasmessa da RomaTv. Gli abbonati alla televisione satellitare dovranno sintonizzarsi al canale numero 213 per seguire la conferenza stampa del ceco, disponibile anche in diretta streaming video, usufruendo dell'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTRATTO CON LA ROMA

La telenovela attorno al futuro di Patrik Schick si è finalmente conclusa: il giovane attaccante lo ha legato a quello della Roma. Ieri la società giallorossa ha rivelato i dettagli relativi all'acquisto del calciatore dalla Sampdoria. Il trasferimento avviene a titolo temporaneo: il contratto prevede un corrispettivo di 5 milioni di euro per il prestito. La cessione diventerà definitiva quando determinate situazioni sportive si verificheranno: in tal caso la Roma verserà 9 milioni di euro nelle casse blucerchiate. Previsto anche un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e di Schick. Inoltre, se venisse ceduto entro il 1 febbraio 2020, alla Sampdoria spetterebbe il 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro. Se, invece, il calciatore a tale data risulterà ancora tesserato della Roma, verrà comunque corrisposta tale somma.

LA CARRIERA

Cresciuto calcisticamente nello Sparta Praga, dove ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico nel 2014, Patrik Schick è stato ceduto ai Bohemians 1905 in prestito l'anno dopo, prima di passare a titolo definitivo alla Sampdoria, dove ha segnato 11 gol in 32 partite. Nel maggio 2016 ha ottenuto la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Repubblica Ceca. Prima punta agile e veloce, è dotato di buon dribbling ed è abile nel giocare di sponda. Considerato uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico internazionale, è stato pagato 4 milioni di euro dalla Sampdoria. La prima rete in Serie A arriva contro la Juventus, club al quale doveva essere ceduto quest'estate. Il club bianconero aveva raggiunto un accordo per il suo trasferimento, ma dopo le visite mediche ha rinunciato al trasferimento. Vestirà invece la maglia della Roma, che oggi lo presenterà ufficialmente in conferenza stampa.

