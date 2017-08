Pronostici Us Open 2017/ Le scommesse sulle partite del 2^ turno (oggi 30 agosto)

Thomas Fabbiano affronta il 2^ turno agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Siamo pronti a un nuovo excursus nei pronostici degli Us Open 2017: siamo alla terza giornata del torneo dello Slam, di cui parte oggi il secondo turno. In campo ovviamente uomini e donne; due gli italiani che saranno impegnati nei match che, per di più, potrebbero portare a un derby nel terzo turno con la certezza dunque di avere almeno un azzurro agli ottavi. Dunque, ecco le nostre previsioni per i loro incontri e per quelli più interessanti nel panorama di mercoledì 30 agosto.

PRONOSTICO LORENZI MULLER

Sarà un match complicato per il romano, che si trova di fronte il trentaquattrenne lussemburghese: il 2017 è stato il suo anno, con i primi titoli Atp vinti (Sydney e ’s-Hertogenbosch) e lo straordinario quarto di finale di Wimbledon, dove ha battuto Rafa Nadal in un infinito quinto set. Potremmo definirla la sfida tra due veterani che hanno trovato il loro momento migliore superati abbondantemente i 30 anni; Lorenzi non ha mai fatto troppa strada negli Slam, questo è vero anche per Muller che però nove anni fa agli Us Open era comunque arrivato ai quarti. I precedenti sono 2-1 per il lussemburghese: Paolo ha vinto nel primo turno di Indian Wells, quattro anni fa, l’ultimo incrocio fu spettacolare (primo turno del Roland Garros 2015) e lo vinse Muller per 4-6 4-6 7-6 7-6 6-4. Il pronostico è a suo favore, diciamo una vittoria al quinto set perchè l’azzurro venderà cara la pelle.

PRONOSTICO FABBIANO THOMPSON

E’ un match inedito quello tra il nostro Thomas Fabbiano e l’australiano Jordan Thompson. Il quale, arrivato a 23 anni, sogna di fare il grande salto: a febbraio ha ottenuto il suo miglior ranking in carriera (numero 63) e arriva dalla bella vittoria contro Jack Sock, tredicesimo giocatore del seeding agli Us Open 2017. Per Fabbiano è tutto nuovo o quasi: da poco il pugliese ha iniziato a giocare nei tabelloni principali degli Slam e la vittoria su Smith è stata per lui la prima di sempre a questo livello. Non che Thompson abbia fatto meglio; lo scorso anno ha superato un turno al Roland Garros mentre a gennaio lo ha fatto agli Australian Open. E’ alla seconda partecipazione nel main draw di Flushing Meadows, ma la sensazione è che un po’ di strada la possa anche fare; il pronostico è a suo favore, ma siamo davvero ai dettagli. Fabbiano infatti ha tutto per giocarsela: prevediamo un match equilibrato con la speranza che l’azzurro riesca a piazzare il colpo volando dove mai è arrivato prima nei Major.

PRONOSTICO A. ZVEREV CORIC

E’ il match di secondo turno più interessante: il ventenne Alex Zverev contro il ventenne Borna Coric (che però è nato nel 1996). Entrambi campioni Slam a livello juniores (il croato qui agli Us Open), entrambi grandi sensazioni appena sono comparsi sul circuito Atp: Zverev è quello che ha fatto i passi maggiori vincendo sei titoli - due dei quali Master 1000 - e raggiungendo la sesta posizione nel ranking. Coric ha rallentato dopo un grande avvio: nel 2015 (a 18 anni) era numero 33 al mondo ma solo lo scorso aprile ha vinto il primo trofeo (il 250 di Marrakech). Può comunque vantare due vittorie sia contro Rafa Nadal che contro Andy Murray, e nell’unico precedente contro Zverev ha vinto lui (nel 2015 a Cincinnati). Oggi Sasha è sicuramente il più pronto al trionfo negli Slam: deve però fare il passo in più in questi tornei, dove fino a questo momento non ha brillato (ottavi a Wimbledon lo scorso luglio). Per quanto riguarda Coric, non è mai andato oltre il terzo turno di un Major; il pronostico dice Zverev ma attenzione, il tedesco ha già dimostrato di soffrire contro giocatori della sua generazione (si veda la sconfitta contro Tiafoe a Cincinnati).

PRONOSTICO SHARAPOVA BABOS

Archiviata la bellissima vittoria contro Simona Halep, per Maria Sharapova il vero Us Open inizia adesso: la russa sa di dover confermare soprattutto a livello di tenuta fisica il colpo grosso contro la numero 2, e avversarie più morbide (almeno sulla carta) contro di lei sono pronte alla partita della vita. Timea Babos, 24 anni, non ha mai avuto grandi picchi in carriera ma è costante e regolare; agli Us Open ha raggiunto il terzo turno lo scorso anno ed è tuttora il miglior risultato negli Slam, ma quest’anno è tornata a vincere un titolo (sul cemento di casa, a Budapest) dopo cinque stagioni e negli ultimi due anni ha raggiunto le finali a Marrakech e Florianopolis. Gioco senza tante variazioni, può dare fastidio proprio perchè abituata a rispondere colpo su colpo rimandando dall’altra parte tutto quello che le arriva e aspettando l’errore avversario. Sarà il primo incrocio tra le due, e questo è un altro punto che potrebbe giocare a favore dell’ungherese; tuttavia il pronostico non può che essere a favore della Sharapova, puntiamo sulla vittoria in due set a meno che un calo fisico (possibile, visto che non gioca da tempo) la costringa a giocare un terzo parziale.

