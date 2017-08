Risultati/ Europei volley 2017: diretta live score delle partite, oggi Italia-Turchia (play off)

Risultati Europei volley (LaPresse)

Dopo un’emozionante fase a girone gli Europei di volley maschile in programma in Polonia tornano protagonisti con la prima parte del tabellone finale riservata ai play off: scenderanno quindi in campo oggi giovedi 31 agosto le nazionali che si sono classificate seconde e terze al termine della fase a gruppi quindi ci sarà anche l’Italia di Chicco Blengini. Secondo la formula ufficiale del torneo continentale infatti le prime dei quattro gruppi iniziali hanno avuto accesso direttamente ai quarti di finale e in questa edizione sono state Serbia, Germania, Russia e Belgio: le ultime 4 sono state rispedite a casa mentre le altre formazioni di giocano un posto proprio in questi play off. Vediamo quindi nel dettaglio le partite in programma per oggi, a partire dagli azzurrità i protagonisti più attesi della serata.

I MATCH DELLE 17.30: C'E' L'ITALIA

Due le fasce orarie previste oggi 31 agosto per i play off degli Europei di volley maschile: si comincerà quindi alle ore 17.30 con la partita tra Italia e Turchia, ovvero la seconda del gruppo B contro la terza classifica del gruppo D. La sfida risulta abbastanza nuova dato che difficilmente negli ultimi anni le due compagini hanno avuto occasione di fronteggiarsi; va perché detto che la Turchia non ha brillanto in maniera particolare in questa edizione e che la vincitrice tra le due incontrerà invece la sorpresa di questa edizione, il Belgio, prima nel girone. L’altra partita attesa per i play off alle ore 17.30 è quella tra Bulgaria e Finlandia, ovvero la seconda squadra nel girone C (dietro a Russia) e la terza classificata nel gruppo A (dietro a Serbia e Polonia). Non ci sorprende troppo che Bulgaria a Finlandia sia arrivate a disputare questo match eppure appare molto difficile individuare un favorito, anche perché nella fase a gruppi entrambe le compagini hanno affrontato team davvero importanti tecnicamente.

LE PARTITE DELLE 20.30

Le altre due sfide in programma per i play off sono state messe in calendario dalle ore 20.30: si comincerà quindi con Polonia-Slovenia attesa a Cracovia. La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi ha chiuso la fase a gruppi da seconda dietro in ottima Serbia mettendo a bilancio due successi e concedendo in tutto appena 3 set. Statistiche invece inverse per la formazione slovacca che ha raccolto appena un terzo posto dietro Russia e Bulgaria e che scende in campo senza il favore del pronostico. Altro match che apparentemente mente non dovrebbe aver storia è quello tra Francia e Repubblica Ceca: benchè la formazione inserita nel gruppo B con gli azzurri abbia fatto sudare non poco pochi giorni fa la formazione di Blengini va ricordato che i galletti sono i campioni in carica della World League, vinta solo perchè settimane fa.

PLAY OFF EUROPEI

Ore 17.30 Bulgaria Finlanda

Ore 17.30 Italia Turchia

Ore 20.30 Polonia Slovenia

Ore 20.30 Francia Repubblica Ceca

