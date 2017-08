Us Open 2017/ Lorenzi Muller streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi 30 agosto)

Paolo Lorenzi è in campo agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Sono due gli italiani che vedremo in campo agli Us Open 2017 nella giornata di mercoledì 30 agosto, con inizio alle ore 17 di casa nostra: vale a dire, i due che hanno vinto lunedì e dunque affrontano il loro secondo turno. Paolo Lorenzi giocherà contro la testa di serie numero 19 Gilles Muller, il giocatore che ben oltre i 30 anni si è preso le maggiori soddisfazioni e ha avuto il suo grande momento di gloria a Wimbledon. Abbiamo anche Thomas Fabbiano, bravissimo nell’eliminare John-Patrick Smith: per lui subito un altro australiano ovvero Jordan Thompson. Va segnalato che, qualora dovessero qualificarsi entrambi, si incrocerebbero al terzo turno: peccato, ma vedendo il bicchiere mezzo pieno avremmo comunque un italiano agli ottavi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

I BIG

Alexander Zverev, in questa metà del tabellone, è uno dei grandi favoriti per la finale almeno quanto Marin Cilic, ex campione agli Us Open: il giovane tedesco sfida Borna Coric che ha un anno più di lui ed è sul circuito da più tempo (nel 2013 ha vinto a Flushing Meadows il titolo juniores), match davvero interessante che potrebbe proiettare uno dei due contro Kevin Anderson. Appena più sotto ecco Jo-Wilfried Tsonga, che negli Slam può sempre dare fastidio: il francese se la vede con il giovane canadese Denis Shapovalov, che ha tutte le qualità per diventare un grande ma ha bisogno di migliorare sul piano caratteriale. Cilic, di cui parlavamo prima, gioca contro Florian Mayer mentre è potenzialmente molto interessante la sfida tra il gigante americano John Isner e il giovane sudcoreano Hyeon Chung, già finalista juniores a Wimbledon. Chi vince incrocia Mischa Zverev o Benoit Paire: anche questa partita potrebbe non deludere le aspettative.

IL TABELLONE WTA

Simona Halep e Johanna Konta sono già eliminate: avanza inesorabile Maria Sharapova che, ferma da aprile, si è presa la vittoria sulla numero 2 Wta e adesso sfida Timea Babos, ungherese che potrebbe darle nu po’ di fastidio. L’eliminazione della Halep - altro flop in uno Slam - ha però spalancato il tabellone: per arrivare ai quarti la Sharapova avrebbe eventualmente Anastasija Sevastova come avversaria più temibile, poi Dominika Cibulkova. Nella frazione alta di questa metà, Venus Williams si è salvata per il rotto della cuffia e ora affronta la francese Océane Dodin; la testa di serie numero 3, che in molti indicano come la grande favorita di questi Us Open, ha in Ying-Ying Duan un’avversaria che non dovrebbe darle troppo fastidio. Il match forse più interessante è quello tra Petra Kvitova e Alizé Cornet: nessuna delle due è impeccabile su questi campi, ma la qualità c’è e potrebbe venirne fuori un bello spettacolo.

