Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa a Chris Froome, Vincenzo Nibali secondo (12^ tappa, oggi)

Chris Froome in maglia rossa (LaPresse)

La Vuelta 2017 torna protagonista anche oggi giovedì 31 agosto con la 12^ tappa: una frazione che per tipologia assomiglia molto a quella di ieri e che ha regalato non poche emozioni in strada come nella classifica generale. Il tracciato di oggi infatti porterà i corridori da Motril a Antequeara con un primo tratto pianeggiante e due Gpm importanti sul finale, che senza Dubbo faranno esporre tutti gli uomini classifica che stanno dando la caccia alla maglia rossa Chris Froome. Il britannico della Sky infatti rimane fedelissimo all’iconica casacca scarlatta che caratterizza la Vuelta 2017 ma con l’avvicinarsi di frazioni con Gran Premio della montagna importanti il suo dominio appare, almeno in strada sempre più attaccato: non sono infatti pochi ad attendere un passo falso di Froome, lanciatissimo alla conquista del titolo e in grande stato di grazia.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Prima di dare la parola alla strada quindi esaminiamo da vicino la situazione nella graduatoria generale della Vuelta, dominata da Froome ancora una volta, con il crono totale di 45h 18’01”: al secondo gradino del podio ecco infatti la prima novità alla vigila della 12^ tappa ovvero la presenza pur lontana di 1’19”del nostro Vincenzo Nibali, al grande rilancio dopo la bella prova nella tappa di ieri. Terzo gradino per Chaves visto invece in grandissima difficoltà e che recupera un gap dalla maglia rossa di 2 minuti e 33” seguito da vicinissimo dallo spagnolo De La Cruz, con Kelderman quinto a 2’ e 37”. Sale invece al sesto posto della classifica Zakarin a 2’38” con Aru sempre fedele alla settima piazza ma ora distante al leader di 2 minuti e 57”: chiudono la top ten Michael Woods e un ottimo Alberto Contador al grande rilancio dopo un avvio dell’edizione 2017 affetto soldino: fanalino di coda per il vincitore della tappa di ieri Lopez, con Roche che perde parecchie posizioni fino a raccogliere l’’11^.

VILLELLA E TRENTIN ANCORA LEADER

Dando un occhio alle altre graduatori vale la pena ricordare che in testa alla classifica a punti troviamo ancora con grande orgoglio l’azzurro Matteo Trentin a 78 punti e appena 3 di vantaggio da Chris Froome, secondo, con Nibali che segue da lontano in lista a 53 punti a bilancio. Nella top five troviamo anche Mohotric e Poljanski ma il distacco in questo senso si fa più consistente a vantaggio dell’italiano della Quicks Step Floors. Viste le alture che si presentano anche nella 12^ tappa della Vuelta soffermiamoci brevemente sulla graduatoria riservata agli scalatori e che dona al suo leader la maglia a pois. Anche qui resiste in testa un italiano ovvero Davide Villella della Cannondale, ancora leader a 38 punti. Dietro a lui però è in agguato Chris Froome, già maglia rossa con 21 punti: terzo gradino per Atapuma a 18 ma seguito da vicino nella top five da Thomas De Gendt e lo spagnolo Rojas.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 45h18'01''

2. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 1'19"

3. Chaves (Col, Orica-Scott) a 2'33"

4. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 2'36"

5. Kelderman (Ola, Sunweb) a 2'37"

6. Zakarin (Rus, Katusha-Alpecin) a 2'38"

7. Aru (ita, Astana) a 2'57"

8. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 3'01"

9. Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 3'55"

10. Lopez (Col, Astana) a 4'11"

