Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 12^ tappa: vincitore, percorso (Motril-Antequera, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi nella dodicesima tappa Motril-Antequera di 160,1 km tornerà a proporci il suo programma preferito: una frazione di media montagna, non particolarmente impegnativa ma aperta a colpi di scena e quindi a diverse possibili soluzioni, per garantire sempre un buono spettacolo - certo, non per la gioia dei velocisti, che però domani potrebbero invece avere un’occasione. La partenza di questa tappa sarà alle ore 13.30 da Motril, mentre l’arrivo è atteso ad Antequera, come sempre indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa interamente in Andalusia.

STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa dodicesima tappa Motril-Antequera, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa dodicesima tappa della Vuelta 2017 rientra nei canoni classici della corsa iberica. Saliscendi iniziali, poi a dire il vero un po’ di respiro grazie a un tratto pianeggiante lungo la costa, ma dopo circa 80 km si inizierà a fare sul serio con la salita del Puerto del León, un’ascesa di ben 17,4 km con pendenza media del 4,9%, come spesso succede in salite lunghe a riassumere un’ascesa nella quale ci saranno tratti anche molto facili, ma pure altri decisamente più impegnativi (fino al 10,5%). A seguire, dopo il Gpm di prima categoria che sarà collocato al km 101,4, ecco la discesa e un tratto ondulato fino allo sprint intermedio che sarà collocato in località Villanueva de la Concepcion al km 137. Subito dopo si inizierà a salire verso il secondo e ultimo Gpm di giornata, il Puerto del Torcal di seconda categoria (km 142,6), collocato al termine di una salita con il 7% di pendenza media sui 7,6 km di ascesa. A quel punto mancheranno meno di 18 km all’arrivo di Antequera, che sarà raggiunto tramite la discesa e poi gli ultimi 5 km sostanzialmente pianeggianti, dove si potrebbe giocare il successo un gruppetto ristretto di coraggiosi attaccanti.

© Riproduzione Riservata.