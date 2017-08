Dybala al Barcellona? / Calciomercato live, contatti fra i due presidenti: la Juventus dice no!

Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Nelle ultime ore le cronache di calciomercato sono state animate dalla voce che vuole il Barcellona in pressing su Dybala, attaccante della Juventus. Dopo aver preso Dembelè il club blaugrana vorrebbe innestare ulteriormente l’attacco, e starebbe pensando a Coutinho. Peccato però che il nazionale brasiliano del Liverpool non sia così arrivabile e di conseguenza il Piano B si chiamerebbe appunto Dybala. Stando a quanto sottolineato stamane da La Gazzetta dello Sport, non si tratta di una boutade ma di un interesse reale e concreto al punto che vi sarebbero stati dei contatti fra Bartomeu, numero uno dei catalani, e Agnelli, controparte juventina. Una telefonata intercorsa durante la quale la Vecchia Signora avrebbe ribadito la propria volontà di non cedere La Joya. Sia chiaro, Dybala non è incedibile, ma di certo i vice campioni d’Europa non sono intenzionati a privarsi dell’ex Palermo a poche ore dal gong del calciomercato.

L’OFFERTA SAREBBE DI 160 MILIONI

Chissà se il Barcellona proverà un ultimo disperato tentativo nelle prossime ore anche perché le cifre in ballo sono da brividi visto che si parla di 160 milioni di euro per il cartellino di Dybala. Magari di fronte ad un’offerta realmente concreta anche i bianconeri potrebbero pensarci, ma cederlo sarebbe davvero controproducente. Tra l’altro il nazionale argentino ha iniziato la stagione in maniera pazzesca, con sei gol in tre partite fra la Supercoppa con la Lazio e le due di campionato contro Cagliari e Genoa. Insomma, Dybala è sempre più il leader della squadra torinese e male che vada i vice-campioni d’Europa se ne priveranno solamente al termine di questa stagione. Il sudamericano ha rinnovato da poco fino al 2022, senza clausola rescissoria, ed inoltre la Juventus lo ha voluto omaggiare con la prestigiosa 10 che fu di Del Piero, Baggio, Platini ed altri ancora: il Barcellona può decisamente attendere.

