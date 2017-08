Francia Olanda/ Quote, probabili formazioni e pronostici (oggi 31 agosto)

Francia Olanda (LaPresse)

Francia Olanda è una classica del calcio europeo, una di quelle partite che attirano sempre l’attenzione quando sono in programma. Questo naturalmente vale a maggior ragione quando la posta in palio è importante come quella di questa sera, nella partita che avrà inizio alle ore 20.45 allo Stade de France di Saint Denis per la settima giornata del girone A delle qualificazioni mondiali per Russia 2018. La Francia infatti è appaiata al primo posto alla Svezia con 13 punti, mentre l’Olanda è terza a quota 10: considerando che la prima accede subito ai Mondiali, la seconda deve passare dagli spareggi mentre la terza è subito eliminata, è facile capire l’importanza della posta in palio. Andiamo allora subito ad esaminare le quote per i pronostici sulla partita e alcune dritte sulle probabili formazioni in vista di Francia-Olanda.

QUOTE E PRONOSTICI

Il portale snai.it favorisce la Francia ed anche abbastanza nettamente, grazie al fattore campo, alla classifica e a una rosa che in effetti sembra avere qualcosa di più rispetto agli olandesi: per tutti questi motivi, ecco che il segno 1 per la vittoria dei transalpini è quotato 1,57, mentre il segno 2 per il successo esterno dell’Olanda è fissato a quota 6,00; a 3,80 invece il segno X per l’eventuale pareggio, che in ottica qualificazione verrebbe buono più per la Francia, la quale conserverebbe tre lunghezze di distanza ma potrebbe vedere scappare via la Svezia. Quota comunque interessante quella del pareggio, che potrebbe essere un giusto compromesso fra la logica calcistica e una scelta più aggressiva per aumentare i guadagni. La nostra favorita è comunque sulla carta certamente la Francia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo adesso come le due squadre potrebbero scendere in campo questa sera a Saint Denis. Il c.t. Didier Deschamps dovrebbe schierare la sua Francia secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Hugo Lloris, in difesa da destra a sinistra ci attendiamo Sidibè, la coppia centrale Varane-Koscielny e Kurzawa. A centrocampo agiranno probabilmente Kanté e Pogba come mediani, mentre l’uomo (o per essere più precisi il ragazzo) dell’estate Mbappé, Griezmann e Lemar formeranno la batteria di trequartisti, a supporto del centravanti Giroud. L’Olanda dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare, perché anche Dick Advocaat sembra propenso ad un 4-2-3-1: davanti al portiere Cillessen i difensori centrali saranno De Vrij e Hoedt, a completare la retroguardia i terzini Veltman a destra e Blind sulla corsia di sinistra. A metacampo i mediani saranno Wijnaldum e il romanista Strootman, mentre Sneijder partirà più avanzato nel suo ruolo prediletto, quello di trequartista centrale. Gli esterni alti saranno invece Robben e Depay, con Bas Dost punta centrale e riferimento ultimo dell’attacco olandese.

