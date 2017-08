Francia-Olanda/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Francia-Olanda (LAPRESSE)

Francia-Olanda è una delle partite più interessanti in programma per le qualificazioni ai mondiali 2018: appuntamento giovedì 31 agosto 2017 allo Stade de France di Saint-Denis (calcio d’inizio alle ore 20:45), in palio punti importanti per il gruppo A. La cui classifica dopo 6 turni è la seguente: Svezia e Francia in testa con 13 punti (svedesi sopra per miglior differenza reti), Olanda a quota 10 poi Bulgaria a 9 punti, Bielorussia a 5 e infine il Lussemburgo con una lunghezza.

QUOTE E INFO STREAMING VIDEO E TV

Il portale snai.it favorisce la Francia ed anche abbastanza nettamente: il segno 1 per la vittoria dei transalpini è quotato 1,57, mentre il segno 2 per il successo esterno dell’Olanda è fissato a quota 6,00; a 3,80 invece il segno X per l’eventuale pareggio, che in ottica qualificazione verrebbe buono più per la Francia. Le altre partite di giornata per il gruppo A sono Bulgaria-Svezia e Lussemburgo-Bielorussia, entrambe alle ore 20:45. La partita delle qualificazioni mondiali tra Francia e Olanda sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 3 HD, il numero 203: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Francia dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Hugo Lloris, in difesa da destra a sinistra previsti Sidibè, Varane, Koscielny e Kurzawa. A centrocampo agiranno probabilmente Kanté e Pogba mentre Mbappé, Griezmann e Lemar formeranno la batteria di trequartisti, a supporto del centravanti Giroud. L’Olanda dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare: davanti al portiere Cillessen i difensori centrali de Vrij e Hoedt, a completare la retroguardia i terzini Veltman (destra) e Blind (sinistra). A metacampo Wijnaldum e Strootman, mentre Sneijder partirà più avanzato nel suo ruolo prediletto, quello di trequartista centrale. Esterni alti Robben e Depay mentre il riferimento avanzato sarà Bas Dost.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

La Francia allenata da Didier Deschamps ha debuttato nelle qualificazioni mondiali con un pareggio a reti bianche (0-0) sul campo della Bielorussia, poi ha battuto nell’ordine Bulgaria (4-1, doppietta di Kevin Gameiro), Olanda (0-1 ad Amsterdam con rete decisiva di Paul Pogba), Svezia (2-1) e Lussemburgo (1-3 con doppio Olivier Giroud), prima di subire la prima sconfitta a Stoccolma per mano della Svezia (2-1). Proprio contro gli scandinavi sono cominciate le qualificazioni mondiali dell’Olanda, guidata in panchina da Dick Advocaat: lo scorso 6 settembre i tulipani tornarono dalla Friends Arena con un pareggio per 1-1; nel prosieguo la nazionale oranje ha abbattuto la Bielorussia (4-1), perso in casa con la Francia (0-1), vinto in casa del Lussemburgo (1-3) prima d’inciampare ancora a Sofia contro la Bulgaria (2-0). Nell’ultima giornata che risale al 9 giugno l’Olanda ha sconfitto ancora i cugini del Lussemburgo per 5-0, rilanciandosi verso il secondo posto. Ricordiamo che al termine delle qualificazioni le prime classificate di ciascun gruppo accederanno direttamente ai Mondiali di Russia 2018, mentre le 8 migliori seconde dovranno passare per le forche caudine degli spareggi.

