Italia Belgio/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Europei volley 2017)

Italia Belgio, in programma oggi giovedì 31 agosto 2017 alle ore 20.30, è il quarto di finale che vedrà protagonista la nostra Nazionale di pallavolo agli Europei di volley maschile 2017 in Polonia; appuntamento ancora a Katowice, dove gli azzurri hanno già vinto ieri pomeriggio il playoff contro la Turchia, conquistando l’accesso a questi quarti di finale che invece il Belgio ha conquistando il proprio girone davanti alla Francia. L’Italia sta vivendo una delle estati più difficili della sua storia recente: una brutta World League, poi la sconfitta contro la Germania al debutto nella rassegna continentale, per i ragazzi del c.t. Gianlorenzo Blengini quanto di buono fatto negli anni passati sembrava lontano. L’Italia poi ha saputo raddrizzare la baracca con tre vittorie consecutive contro Slovacchia, Repubblica Ceca e Turchia, sempre per 3-0: centrato l’obiettivo minimo dei quarti, ora ecco il Belgio, avversario di non grandissimo nome ma certamente in notevole crescita e quindi da non sottovalutare.

DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI ITALIA BELGIO

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo poi che per gli Europei di volley maschile 2017 di Polonia la tv di stato ha confermato ampia copertura mediatica e sempre sulle reti generaliste, anche in prima serata. La diretta tv di Italia Belgio sarà quindi garantita dalle ore 20.20 sul canale Rai 1, con diretta streaming video disponibile gratuitamente per tutti sul portale Raiplay.it. Segnaliamo poi la possibilità di rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino della partita sul portale ufficiale della Cev, www.cev.lu, ed inoltre gli aggiornamento che la Federazione italiana garantirà sul sito federvolley.it e tramite i propri social network.

QUI ITALIA

Come accennavamo in precedenza, l’estate 2017 difficilmente avrebbe potuto essere più complicata per Blengini, che ha dovuto cominciare un nuovo ciclo con difficoltà più o meno prevedibili. La World League è stata oggettivamente pessima, pure l’Europeo è iniziato in salita ma dopo la sconfitta contro la Germania qualcosa è cambiato. D’accordo, Slovacchia, Repubblica Ceca e Turchia sono tutte avversarie inferiori per valore assoluto agli azzurri, ma tre vittorie consecutive per 3-0 non sono mai da dare per scontate, soprattutto in condizioni difficili come quelle dell’Italia 2017. Adesso ecco i quarti contro un Belgio che in World League ci ha battuto: l’occasione dunque è propizia per ristabilire le gerarchie e dimostrare che l’Italia è tornata competitiva ai massimi livelli - forse non come a Rio 2016, ma comunque un’avversaria temibile per ogni Nazionale, che può dunque puntare anche a vincere questi Europei.

QUI BELGIO

Il Belgio sta vivendo quella che potrebbe essere la migliore estate di sempre per la sua Nazionale di pallavolo maschile, fatto che la dice lunga sulla crescita di questa squadra. Prima il settimo posto in World League, miglior piazzamento di sempre per il Belgio nella classica competizione estiva e ad un soffio dalla qualificazione per la Final Six, poi qui agli Europei un girone fantastico, vinto battendo anche la Francia che era di diritto la grande favorita nel gruppo D. La qualificazione diretta ai quarti di finale è stato il meritato premio, ora il Belgio cercherà di salire un ulteriore gradino: mai nella sua storia la Nazionale è arrivata alle semifinali di un Europeo, il traguardo dunque sarebbe davvero storico a Bruxelles e dintorni. Battere l’Italia ovviamente non sarà facile, ma l’estate scorsa sarebbe stato ritenuto impossibile: invece adesso, almeno sulla carta per quanto fatto vedere nel corso dell’estate, i favoriti sarebbero addirittura loro…

