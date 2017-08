Karamoh all'Inter? / Calciomercato live, il giocatore già a Milano: oggi visite e firma

Yann Karamoh, Caen - Instagram

Nuova operazione in entrata per l’Inter. Il club nerazzurro, in tempo con la chiusura del calciomercato estivo, è riuscito ad assicurarsi un nuovo esterno, precisamente, il giovane talento di casa Caen, Yann Karamoh. La trattativa si è impennata nella giornata di ieri, con la fumata bianca che arrivata nella nottata: ai transalpini andranno 5,5 milioni di euro con una percentuale su un’eventuale futura rivendita. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, l’unica fattibile per il club di corso Vittorio Emanuele visti i problemi emersi di recente con il fair play finanziario. Quello che conta è che i nerazzurri potranno godere di un giovane talento, di cui in Francia se ne parla gran bene. Il ragazzo è atterrato a Milano in questi minuti e a breve si sposterà alla clinica Humanitas di Rozzano per poi volare nella sede del club e firmare il suo nuovo contratto.

IERI UNA GIORNATA CONCITATA

Karamoh sottoscriverà un contratto da cinque anni a cifre che non sono state rese note, ma che non dovrebbero discostarsi di molto dal milione di euro, essendo lo stesso appena 19enne. Una giornata molto concitata quella di ieri, con la riapertura della trattativa in mattinata, il raffreddamento in tarda serata, e poi la riaccensione nella notte con il conseguente accordo. Un’Inter che quando ha capito che l’operazione stava per naufragare, aveva pensato anche a Munir, talento del Barcellona che tra l’altro piace molto anche al Torino. Ora però Karamoh è un nuovo nerazzurro e Luciano Spalletti potrà godere di un’arma in più per la stagione da poco iniziata. Difficile che lo stesso giovane d’oltralpe possa sbarcare alla Pinetina per fare subito il titolare, ma non è da escludere che se dovesse dimostrare grandi qualità, possa scalzare Candreva dal suo ruolo di esterno destro.

