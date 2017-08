Mangala all'Inter? / Calciomercato live: ci prova De Boer ma il francese vuole i nerazzurri

Mangala, centrale Manchester City - LaPresse

L’Inter potrebbe chiudere il calciomercato estivo acquistando un nuovo difensore centrale. In cima alla lista dei desideri continua ad esservi Mangala, calciatore di proprietà del Manchester City, la passata stagione in prestito al Valencia. Un’operazione tutt’altro che semplice anche perché il mercato nerazzurro è bloccato dal fair play finanziario, e di conseguenza bisognerà raggiungere un accordo per una formula agevole, altrimenti il tutto salterà. Ecco perché in corso Vittorio Emanuele insistono con il prestito semplice con obbligo di riscatto, una proposta che però non va a genio al Manchester City, che invece punta a monetizzare fin da subito la cessione dell’ex giocatore del Porto. Tra l’altro nelle ultime ore si è presentato il Crystal Palace allenato dall’ex interista De Boer, mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche stare bene al club di Manchester, ma pare che Mangala non sia così convinto della meta e starebbe pensando solo ai nerazzurri.

POCHI MARGINI DI MANOVRA

L’operazione, ora come ora, appare molto difficile. Questa mattina dovrebbe esservi un nuovo contatto fra gli intermediari che si stanno occupando della trattativa e la dirigenza del Manchester City, in cui si proverà a convincere ulteriormente i Citizens al prestito, ma non sembrerebbero esservi margini per questa formula. La situazione è molto simile anche per gli altri obiettivi dell’Inter per la difesa, a cominciare da Mustafi dell’Arsenal, per cui i Gunners vogliono 30 milioni di euro, e il giocatore ne vorrebbe 4 netti all’anno. Le cose non cambiano per Moussa Sissoko del Tottenham, calciatore che gli Spurs puntano a cedere solo a titolo definitivo. Più facile quindi che alla fine si opti per una soluzione italiana, e nella giornata di ieri si è ventilata la possibilità Armando Izzo, calciatore che gioca nel Genoa, che potrebbe sbarcare ad Appiano Gentile appunto con la formula del prestito.

