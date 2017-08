Munir al Torino? / Calciomercato live: Cairo al lavoro per chiudere

Munir El Haddadi, in prestito al Valencia - Instagram

Il Torino potrebbe essere una della grandi protagoniste di questo ultimo giorno di calciomercato. Il club granata vuole infatti chiudere con il botto, innestando l’attacco con un elemento di qualità e possibilmente giovane. Del resto Sinisa Mihajlovic ha chiesto un esterno alla propria dirigenza ormai da settimane, e i vertici del Toro vogliono cercare di accontentarlo. Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Munir El Haddadi, 21enne attaccante della nazionale spagnola di proprietà del Barcellona. Stando a quanto circola in Spagna pare che vi sia già un accordo fra i due club, ma in realtà la situazione non sarebbe così semplice. Il Torino sta lavorando per raggiungere un’intesa con il club iberico e nel contempo con lo stesso giocatore. Non sarà però facile visto che sul classe 1995 vi sono anche altri club, in particolare spagnoli e inglesi.

NIANG E’ LA PRIMA ALTERNATIVA

Di conseguenza il Torino non perde di vista altre opzioni e la prima alternativa resta sempre lui, l’attaccante del Milan M’Baye Niang. L’esterno francese vuole da tempo il Toro ed ha detto no in serie a Sampdoria, Lazio, Sparta Praga e altri club che si sono fatti avanti negli scorsi giorni. Del resto l’ex Caen ha un feeling con Sinisa Mihajlovic, che lo ha allenato ai tempi del Milan, e spera di ricongiungersi a breve con il tecnico serbo. Anche in questo caso però l’operazione non è delle più semplici visto che in via Aldo Rossi a Milano vorrebbero almeno 18 milioni di euro, a fronte però di una proposta da 15 milioni. C’è comunque margine per arrivare alla fumata bianca, magari attorno ai 16 più bonus, anche perché fra il Torino e Niang vi sarebbe già un accordo di massima sulla base di un contratto pluriennale da più di due milioni di euro netti a stagione.

