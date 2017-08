Nadal Daniel, Federer Youzhny/ Us Open 2017: Rafa e Roger nel secondo turno a New York

Rafa Nadal e Roger Federer giocano agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Rafa Nadal e Roger Federer infiammano la giornata degli Us Open 2017: i due big, rispettivamente testa di serie numero e numero 2 del tabellone, giocano i match di secondo turno nello Slam di New York. Nel dettaglio il primo a scendere in campo sarà Federer: il Re giocherà contro Mikhail Youzhny come terzo match sul campo centrale. Essendo i due incontri che lo precedono del torneo femminile - e dunque al meglio dei tre set - c’è la probabilità che Federer sia in campo nella prima serata italiana, indicativamente intorno alle 19; dipenderà da quanto Karolina Pliskova ed Elina Svitolina - sempre che siano loro a vincere - impiegheranno per chiudere contro Nicole Gibbs ed Evgeniya Rodina. Nadal invece sarà il secondo match, sempre sul centrale, nella sessione notturna che inizia alle ore 19 di New York: contro Taro Daniel il maiorchino sarà dunque impegnato intorno alle 2 della mattina italiana, anche più tardi visto che tra Ons Jabeur e CoCo Vandeweghe il match potrebbe durare ben più di un’ora.

FEDERER: 16-0 CONTRO YOUZHNY

Federer è reduce dalla maratona ai cinque set contro Frances Tiafoe: encomiabile e di classe il modo in cui il Re ha ribaltato il primo set vinto dal giovane americano, ma poi Tiafoe lo ha costretto a giocare il quinto che inevitabilmente gli ha tolto energie, anche se l’incontro non è durato tantissimo a livello di tempo. Per lo svizzero, a caccia del ventesimo Slam e di un titolo che gli manca da ben nove anni, questa sfida rappresenta a oggi una formalità: in 16 precedenti contro Youzhny non ha mai perso, e nell’ultimo Major in cui lo ha incrociato (quarti di Wimbledon 2012) gli ha concesso appena cinque giochi, andando poi a vincere il titolo. Non sappiamo invece cosa aspettarci dall’incontro tra Nadal e Daniel: i due non si sono mai incrociati in carriera e dunque, almeno all’inizio, per Rafa questo potrebbe essere un problema. Nadal però ha brillato nell’esordio degli Us Open 2017, schiantando Dusan Lajovic: avvio complicato e primo set vinto al tie break, poi appena quattro giochi lasciati al serbo. Come sappiamo, Federer e lo spagnolo possono incrociarsi in semifinale: fino a questo momento della loro carriera non hanno mai giocato contro a Flushing Meadows e sarebbe dunque un’interessante prima volta. Tra i due c’è in ballo anche la corsa alla prima posizione mondiale: Nadal è il numero 1 del ranking Atp (ci è tornato dopo tre anni), Federer è il terzo giocatore nel circuito (preceduto da Andy Murray per appena 5 punti) e spera di tornare a dominare il ranking dopo cinque anni.

