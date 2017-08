Nani alla Lazio/ Calciomercato live: il portoghese già nella capitale, ora le visite

Nani, neo-acquisto Lazio - Instagram

E’ decisamente un colpo a sorpresa e ad effetto, l’ultimo firmato Lazio. La società di Claudio Lotito ha infatti chiuso con un autentico blitz, la trattativa per l’esterno d’attacco del Valencia, Nani. Il 30enne della nazionale portoghese, con un importante passato fra le fila del Manchester United, arriva con la formula dell’acquisto a titolo definitivo in cambio di 16 milioni di euro. Operazione già fatta e conclusa visto che Nani è già sbarcato questa mattina a Roma all’aeroporto di Ciampino (volo privato, accompagnato dal noto agente Federico Pastorello e dal team manager laziale Stefan Derkum), ed ora si sottoporrà alle rituali visite mediche presso la clinica Paideia in Roma. Lo step successivo sarà quindi il trasferimento a Formello e le firme sul suo nuovo contratto, i cui dettagli non sono però stati ancora resi noti.

NANI SBLOCCATO DA KEITA

A sbloccare l’affare Nani è stata ovviamente la cessione di Balde Diao Keita, che nella giornata di martedì si è trasferito ufficialmente al Monaco in cambio di un assegno da 32 milioni di euro bonus compresi. Alla fine ha vinto Lotito che ha tenuto duro, rimandando al mittente le offerte di Juventus, Inter, Milan e Napoli, ottenendo poi i famosi 30 milioni da tempo richiesti. Un gran colpo in uscita per la squadra biancoceleste tenendo conto che il giovane nazionale senegalese aveva solo un anno di contratto, e a febbraio si poteva prendere a costo zero. Tornando a Nani, il giocatore sarà un’arma in più per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, con il tecnico dei laziali che potrebbe schierarlo a centrocampo, largo a destra al posto di Basta, o eventualmente a sinistra al posto di Lulic. Vista la polivalenza del lusitano, è fattibile anche un posto in attacco, al fianco di Ciro Immobile. Se la Lazio ha perso un talento come Keita, sicuramente ci ha guadagnato in esperienza, cosa che non guasta mai.

