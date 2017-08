Pellegri e Salcedo al Milan? / Calciomercato live: Riso è a Milano, si chiude in extremis?

Pellegri e Salcedo al Milan?

I due giovani Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo sono ormai nel mirino di calciomercato del Milan da tanto tempo. Il primo è un attaccante classe 2001 che non solo ha già debuttato in Serie A, ma ha anche segnato il suo primo gol nella massima categoria. Il 22 dicembre del 2016 ha superato il record che aveva stabilito nel 1937 Amedeo Amedei come più giovane esordiente in Serie A. E' una prima punta di 193 centimetri, ma è anche abile a muoversi largo svariando e non dando punti di riferimento. E' tutto ciò che si definisce attaccante moderno. 2001 è anche Eddie Salcedo attaccante italo-colombiano di proprietà del Genoa che con Pietro Pellegri ha condiviso molto nelle giovanili della squadra ligure. Di sicuro il fatto che non ha esordito ancora in Serie A non lo rende un talento meno importante di Pellegri anche se meno in vista forse sì. Staremo a vedere se il Milan metterà a segno questi due colpi di calciomercato.

PELLEGRI E SALCEDO AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: TENTATIVO DI OPERAZIONE IN EXTREMIS

Il Milan sta cercando di chiudere un affare che potrebbe essere molto importante per il futuro. Il club infatti vorrebbe mettere le mani sui due giovani del Genoa Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo. Il procuratore dei due Giuseppe Riso è in questi minuti a Casa Milan per provare a trovare un accordo anche se è probabile che in caso di acquisto i due rimangano ancora parcheggiati in Liguria. I rossoneri al momento sono più avanti della Juventus di Massimiliano Allegri che negli ultimi giorni ha provato a proporre un'offerta vantaggiosa al Grifone. Di certo la presenza di Giuseppe Riso a Casa Milan rende la situazione molto intrigante per i tifosi rossoneri che vogliono chiudere questa splendida sessione di calciomercato con una bella ciliegina sulla torta. Difficile capire se ci riusciranno, ma se dovessero arrivare ai due calciatori del Genoa le ciliegine potrebbero essere due.

