Portogallo Far Oer/ Quote, probabili formazioni e pronostici (oggi 31 agosto)

Portogallo Far Oer è una partita sulla carta senza storia, ma che i lusitani campioni d’Europa in carica non possono sbagliare se vogliono continuare l’inseguimento al primo posto del girone B delle qualificazioni mondiali, l’unico che varrà l’immediato accesso al torneo iridato di Russia 2018 e che attualmente è occupato dalla Svizzera. Dunque imperativo la vittoria per il Portogallo questa sera, alle ore 20.45 alll’Estadio do Bessa Seculo XXI di Oporto per la settima giornata di queste qualificazioni mondiali. Il Portogallo infatti è secondo con 15 punti, alle spalle della Svizzera che a quota 18 è ancora a punteggio pieno. Le Far Oer hanno 5 punti e dunque in proporzione alle possibilità il loro girone è già ottimo, ma immaginare gli isolani capaci di mettere in crisi CR7 e compagni sembra difficile. Andiamo allora subito ad esaminare le quote per i pronostici sulla partita e alcune dritte sulle probabili formazioni in vista di Portogallo-Far Oer.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote delle agenzie di scommesse sono quasi un esercizio retorico in una partita di questo genere, naturalmente puntando all’unanimità sulla vittoria del Portogallo: per le Far Oer sembra non esserci scampo, a giudicare dai pronostici e dalla logica dei valori. Ad esempio, secondo l’agenzia Snai troviamo il segno 1 per il successo lusitano abbassato a 1,02 e quindi strafavorito (si guadagnano solamente due centesimi per ogni euro giocato), contro la quota di 45,00 attribuita al segno 2 per l’affermazione degli isolani, che farebbe felici gli scommettitori ma d’altronde passerebbe alla storia come uno dei risultati più clamorosi di sempre. Il segno X per l’eventuale pareggio è invece fissato a 18,00, anche questa ipotesi decisamente improbabile, solo per i coraggiosi.

PROBABILI FORMAZIONI

Dando infine uno sguardo alle probabili formazioni di questa sera ad Oporto, il Portogallo del ct Fernando Santos dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2. In porta Rui Patricio, davanti a lui i difensori centrali Pepe e Bruno Alves, terzini Cedric Soares a destra ed Eliseu a sinistra. A centrocampo spazio a Joao Moutinho e Danilo Pereira in posizione centrale, mentre Joao Mario e Bernardo Silva dovrebbero essere gli esterni alti. Davanti Cristiano Ronaldo alla ricerca di altri gol per migliorare i suoi sensazionali numeri, affiancato dal nuovo rossonero André Silva. Modulo 4-4-2 previsto anche per le Far Oer, ma atteggiamento presumibilmente più cauto per i ragazzi del c.t. danese Lars Olsen: in porta Gunnar Nielsen, in difesa da destra a sinistra Naes, Gregersen, Johan Davidsen e Vilijormur Davidsen. A centrocampo Hansson e Banjaminsson, sulle ali Vatnhamar e Rolantsson e in attacco il tandem formato da Olsen ed Edmundson.

