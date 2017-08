Portogallo-Far Oer/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Portogallo-Far Oer (LAPRESSE)

Portogallo e Far Oer si affrontano giovedì 31 agosto 2017 per la settima giornata delle qualificazioni mondiali: teatro del match è l’Estadio do Bessa Seculo XXI di Oporto, che abitualmente ospita le partite casalinghe del Boavista. Per Portogallo-Far Oer il calcio d’inizio è in programma alle ore 20:45, in contemporanea si disputano anche le altre due partite del gruppo B ovvero Ungheria-Lettonia e Svizzera-Andorra. Un’occhiata alla classifica del raggruppamento prima di questo turno: Svizzera in testa a punteggio pieno e quindi con 18 lunghezze, poi Portogallo a 15, Ungheria terza a quota 7, Far Oer a 5, Andorra 4 e Lettonia ultima con 3 punti. Al termine delle qualificazioni le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente ai Mondiali di Russia, mentre le 8 migliori seconde si affronteranno negli spareggi. Domenica il girone B tornerà in campo con le seguenti partite: Far Oer-Andorra alle ore 18:00, poi Lettonia-Svizzera ed Ungheria-Portogallo entrambe alle 20:45.

QUOTE E INFO STREAMING VIDEO E TV

Le quote delle agenzie di scommesse puntano all’unanimità sulla vittoria del Portogallo: per le Far Oer sembra non esserci scampo a giudicare dai pronostici. Su snai.it troviamo il segno 1 per il successo lusitano abbassato a 1,02 e quindi strafavorito, contro la quota di 45,00 attribuita al segno 2 per l’affermazione degli isolani. Il segno X per l’eventuale pareggio è invece fissato a 18,00. La partita delle qualificazioni mondiali tra Portogallo e Far Oernon sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano; sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio (n.206) andrà in onda WC 2018 Diretta Gol European Qualifiers, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Portogallo del ct Fernando Santos dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2. In porta Rui Patricio, davanti a lui i difensori centrali Pepe e Bruno Alves, terzini Cedric Soares a destra ed Eliseu a sinistra. A centrocampo spazio a Joao Moutinho e Danilo Pereira, mentre Joao Mario e Bernardo Silva dovrebbero essere gli esterni alti. Davanti Cristiano Ronaldo affiancato da André Silva. 4-4-2 previsto anche per le Far Oer: in porta Gunnar Nielsen, in difesa da destra a sinistra Naes, Gregersen, Johan Davidsen e Vilijormur Davidsen. A metacampo Hansson e Banjaminsson, sulle ali Vatnhamar e Rolantsson e in attacco il tandem formato da Olsen ed Edmundson.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

In palio quindi punti importanti soprattutto per il Portogallo, che deve vincere e sperare nella sconfitta della Svizzera in casa contro Andorra: in questo caso i lusitani aggancerebbero gli elvetici al primo posto. Ridotte al lumicino invece le speranze delle isole Far Oer che distano 10 lunghezze dalla seconda posizione. In queste qualificazioni mondiali il Portogallo allenato da Fernando Santos ha esordito con un ko, quello del 6 settembre 2016 in casa della Svizzera (2-0): poi i campioni d’Europa in carica si sono risollevati battendo nell’ordine Andorra (6-0), Far Oer (0-6), Lettonia (4-1), Ungheria (3-0) e Lettonia (0-3). In estate inoltre Cristiano Ronaldo e compagni hanno partecipato alla Confederations Cup in Russia, terminando al terzo posto (sconfitta 0-3 in semifinale contro il Cile e poi successo per 2-1 nella finalina con il Messico). Gli isolani delle Far Oer invece sono guidati in panchina dal danese Lars Olsen, e hanno debuttato nel gruppo B con un pareggio senza reti contro l’Ungheria; poi il bel successo esterno sul campo della Lettonia (0-2 firmato da Sonni Nattestad e Joan Edmundsson) seguito dalla goleada casalinga subita proprio dal Portogallo, 0-6 il 10 ottobre scorso. Quindi un altro pario a reti bianche con Andorra prima del doppio ko per mano della Svizzera, vittoriosa per 2-0 sia in casa che in trasferta.

