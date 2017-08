Probabili formazioni/ Italia Spagna U21: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Amichevole)

Formazioni Italia Spagna Under 21 (LaPresse)

Primo test amichevole per l’Italia Under 21 di Di Biagio: gli azzurrini scenderanno in campo contro la Spagna di Albert Celades: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30 presso lo Stadio Cicero Pompeu di Toledo. Per la compagine azzurra si tratterà di un ottimo banco di prova per valutare la rosa in mano a Di Biagio e da cui il ct della nazionale maggiore Ventura potrebbe attingere in vista dei mondiali 2018. Va infatti detto che per la categoria il rapissimo appuntamento è molto lontano: il prossimo evento ufficiale saranno gli Europei del 2019 dove pero l’Italia essendo paese ospitante risulta già qualificata di diritto alla fase finale. A indicare gli obbiettivi del match amichevole Italia-Spagna Under 21 poi è stato lo stesso allenatore degli azzurri Di Biagio che alla viglia ha raccontato: “dobbiamo preparare i nostri giovani per la nazionale di Ventura. Abbiamo direttive precise". Vediamo quindi nel dettaglio quali saranno le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo infine che la partita amichevole Italia Spagna Under 21 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: appuntamento alle ore 19.30 sul canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video quindi confermata tramite il portale rai.play, gratuito.

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Già qualche giorno prima della partita amichevole, il ct degli azzurrini Di Biagio aveva già chiarito il modulo che vedremo in campo domani contro la Spagna: privilegiato il 4-2-4 in ossequio alle direttive del tecnico della nazionale maggiore Ventura e fatto il conto con i selezionati (non già chiamati dal gruppo under 19 o quello maggiore). Tra i pali dovremmo quini vedere Audero del venezia con davanti la coppia di centrali Bonifazi e Romagna, e con Pezzella appena arrivato all’Udinese e il rossonero Calabri a fare da terzini. A cerniera a centrocampo Di Biagio dovrebbe scegliere due volti noti del campionato di serie A ovvero il centrale del Milan Locateli e l’ex Juventus Rolando Manragora, appena arrivato a vestire la maglia del Crotone: in attacco sull’esterno agiranno quindi Federico Chiesa e Orsolini, mettere verrà data chance dal primo minuto al talento scoperto da Montella Patrik Cutrone e a Albero Cerri.

GLI 11 SPAGNOLI

Anche il tecnico della nazionale spagnola Celades ha dovuto fare un po’ i conti con le numerose assenze: tanti infatti sono stati i giocatori chiamati a far parte della rosa di Lopetegui che sabato 2 agosto affronteranno nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2018 la formazione azzurra maggiore. Detto di questi fattori comunque la rosa in mano a Celades rimane di tutto rispetto e si prospetta un modulo 4-3-3.-Tra i pali pare confermato Antonio Sivera mentre di fronte al numero 1 dell’Alaves dovremmo vedere la coppia centrale Merè e Saenz, con Lirola (maglia Sassuolo) e Caricol (Espanyol) attesi sulle fasce. A fare da cerniera tra i reparti il tecnico spagnolo dovrebbe scegliere Carlos Soler in cabina di regia, con Fornals e Ceballos a fare da mezz’ali (quest’ultimo già conosciuto nell’amichevole di qualche giorno fa tra Real Madrid e Fiorentina). In attacco il punto di riferimento il Blancos Borja Mayoral con Nahuel e uno tra Oyarzabal e Pedrada a giocarsi la maglia da esterno sulla sinistra.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 21 (4-2-4): Audero; Pezzella, Bonifazi, Romagna, Calabria; Locatelli, Mandragora; Chiesa, Cerri, Cutrone, Orsolini. Commissario tecnico: Di Biagio

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3); Sivera; Lirola, Merè, Saenz, Carico; Fornals, Soler, Ceballos; Nahel, Mayoral, Pedrada. Commissario tecnico Celades.

