Probabili formazioni/ Roma Chapecoense: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Amichevole)

Eusebio Di Francesco (LaPresse)

Si giocherà domani 1 settembre la partita amichevole tra Roma e Chapeconese: un’occasione speciale che vedrà in campo la formazione brasiliana, a circa un anno dall’incidente aereo nel quale hanno perso la vita quasi tutti i componenti del club biancoverde, in viaggio allora per disputare la finale di andata della Coppa Sudamericana. Una bella festa per lo sport quindi che è attesa al via alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, stra pieno per l’occasione: merita quindi rendere noto che l‘incasso della gara e gli introiti di altre attività saranno devoluti a sostegno della Chape. Tornando al alto sportivo va senza dubbio detto che vista la pausa per le nazionali sarà la bella occasione per vedere in campo anche le seconde linee della rosa di Di Francesco oltre qualche volto nuovo, arrivato dalle ultime settimane di mercato come Schick o perché uscito infermeria come Florenzi. Andiamo quindi a avere nel dettaglio le probabili formazioni della sfida amichevole.

TRE ESORDI PER LA ROMA

Fatto conto che parecchi giocatori della Roma non sono oggi a disposizione perché impegnati con le rispettive nazionali e che a conti fatti si stratta più di uno spettacolo per il calcio che una partita il cui esito appare fondamentale. In ogni caso appare difficile che per questa sfida all’Olimpico il tecnico rinunci al 4-3-3 anche se va detto che potrebbe venir costretto di far necessità virtù inserendo qualche elemento della Primavera oltre che dando la possibilità di far esordire fin dal primo minuto personaggi come Florenzi Karksdorp, finora rimasti in infermeria. Tra i pali viste le assenze di Skorupski e Alisson dovremmo vedere la terza scelta Bogdan Lobont, mentre in difesa l’unico titolare rimasti a Trigoria è Juan Jesus, ma proprio quini vedremo il grande esordio di uno dei primi colpi di mercato giallorossi ovvero Aleksandar Karsdorp, pronte a tornare i campo dopo qualche problemi al ginocchio dimostrato questa estate. In cabina di regia è probabile che vedremo Gonalons vista anche l’assenza di De Rossi, ragion per cui la fascia da capitano passerà a Florenzi, mentre non mancherà il titolarissimo Radja Nianggolan, escluso dalla selezione belga. Tridente del tutto inedito per attacco con Perotti rimasto casa e con i volti nuovi Defrel e Schick, con il ceco che probabilmente verrà inserito come prima punta al posto di Dzeko, in nazionale.

LE SCELTE BRASILIANE

Rispetto all’11 che qualche giorni va abbiamo visto per il match amichevole tra Barcellona e Chapecoenese per il Trofeo Gamper, il tecnico Eutropio potrebbe fare delle modifiche sostanziose al 4-2-1-3 solito, visto anche in campo pochi giorni fa per il campionato nazionale contro l’Avai Fc. Confermato tra i pali il 1 titolare ovvero Artur Moares di fronte all’Italobrasiliano dovremmo vedere la coppia centrale Fabricio Bruno e Grolli con uno Hiago e uno tra Ruschel e Renana a giocarsi la maglia sulla fascia. A centro campo a far dal cerniera dovremmo vedere Julio Cesar e Lucas Marquez con Minerio fedele sulla trequarti. In attacco invece la prima punta titolare dovrebbe essere il giovanissimo Perotti con Dodò e Bryan a fare da completamento all’esterno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La visione in diretta tv dell’amichevole tra Roma e Chapeconese sarà offerta dalla tv satellitare di Sky: appuntamento per tutti gli abbonati quindi alle ore 20.45 su Sky Sport mix (canale 106 del telecomando) e su Sky Sport Plaus (canale 205): confermata quindi anche la diretta video streaming tramite l’app Sky Go, riservata naturalmente ai soli abbonati al servizio.

