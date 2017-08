Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Le quote e le scommesse sulle partite dei gruppi A, B, H (oggi)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Andiamo a vedere nel dettaglio i pronostici. Dopo quasi due mesi di pausa il torneo europeo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia 2018 torna in campo oggi giovedì 31 agosto con ben 9 partite delle squadre selezionate nei gruppi A, B e H: chi saranno i vincitori secondo il pronostico della vigilia? Prima di dare risposta a questa domanda vediamo brevemente il programma dei match previsti. Come detto sono nove le partite previste, 3 per ogni girone citato e per tutti gli incontri il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45. Per il gruppo A scenderanno in campo quindi Lussemburgo-Bielorussia, Bulgaria-Svezia e Francia-Olanda, mentre per il girone B ci sarà Ungheria-Lettonia, Svizzera-Andorra e Portogallo-Fan Oer: infine per il raggruppamento H vedremo oggi Belgio-Gibilterra, Cipro-Bosnia Erzegovina e Grecia-Estonia. Vediamo quindi nel dettaglio gruppo per gruppo cosa ci dicono i pronostici stilati alla vigilia della nostra redazione, andando a individuare i probabili vincitori delle singole sfide

LE SFIDE DEL GRUPPO A

Partendo dal primi gruppo, vediamo cosa ci dice il pronostico della sfida tra Lussemburgo e Bielorussa, match tra piccole dove però il fattore campo potrebbe significare davvero tanto: la classifica del gurppo vede le due formazioni ai gradini più bassi, con la compagine Bielorussia che però finora si è giocata le proprie (poche) carte con maggior successo rispetto ai padroni di casa, che quindi potrebbero subire l sfavore del pronostico. Classifica, rosa e storia invece vede favorita la Svezia nel confronto con la Bulgaria: i gialloblu sono privi della loro stella Zlatan Ibrahimovic ormai da tempo, ma va ricordato che la compagine svedese è in testa al gruppo A con 13 punti a pari merito con la Francia, vice campioni d’Europa in carica. Proprio i galletti sono attesi questa sera in campo contro l’Olanda nella sfida forse più entusiasmante nella serata: per qualità e rosa, oltre che per fatte campo la formazione transalpina è favorita sulla carta ma la sfida potrebbe essere più sofferta del previsto anche perché gli oranje sono la terza forza del gruppo.

LE PARTITE DEL GIRONE B

Il girone B sarà inaugurato dalla sfida tra Ungheria e Lettonia: fattore campo e risultati precedenti consegnano ai magiari la palma di favorito, anche perché al momento occupano la terza piazza a 7 punti, alle spalle di Svizzera e Portogallo. Proprio i rossocrociati, leader del girone B sono chiamati ad affrontare in casa da favoriti d’obbligo la nazionale dell’Andorra: il successo qui pare scontato per i padroni di casa se non altro per stato di forma e storico, oltre che qualitativamente il paragone rimane davvero difficile. A chiudere il calendario sarà poi la partita dall’esito già annunciato tra Portogallo e Far Oer: per i campioni d’Europa in carica anche esponendosi con le seconde linee non dovrebbe essere un problema.

I MATCH DELLA SEZIONE H

Per il girone H poche le emozioni previste per la serata di oggi: si comincia con la partita dall’esito scontato tra Belgio e Gibilterra. I padroni di casa infatti occupando la prima posizione nella classifica del girone non dovrebbe fare fatica a superare i biancorossi, ultimi a 0 punti con 6 match già disputati. Il pronostico non arride invece ai padroni di casa per la partita tra Cipro e Bosnia Erzegovina: entrambe le formazioni registrano un buon stato di forma e si giocano il terzo-quarto gradino della classifica. La giornata di competizioni si chiuderà poi con la partita tra Grecia e Estonia, con i padroni di casa del Pireo favoriti alla vittoria: la formazione biancoazzurra dopo tutto si gioca il posto da migliore seconda nel torneo, con 12 punti messi in graduatoria alle spalle del Belgio.

© Riproduzione Riservata.