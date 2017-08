Pronostici Us Open 2017/ Le scommesse sui match di tennis: Nadal e Federer senza problemi? (oggi 31 agosto)

Jelena Ostapenko gioca il secondo turno degli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Altro appuntamento con i pronostici sui match degli Us Open 2017: siamo arrivati ai match che concludono il secondo turno nel torneo dello Slam a New York, e quella di giovedì 31 agosto è una giornata importante perché i due grandi attesi alla semifinale nella parte alta del tabellone, Rafa Nadal e Roger Federer, hanno l’occasione di fare un passo ulteriore verso l’ultimo atto e soprattutto continuare la sfida nella sfida per la prima posizione nel ranking Atp, che il maiorchino vuole confermare e lo svizzero riprendere dopo cinque anni. Dunque andiamo subito a valutare quali siano gli incontri più interessanti della giornata, analizzandoli con i nostri pronostici.

PRONOSTICO NADAL DANIEL

Il Rafa Nadal che ha battuto Lajovic al primo turno ha faticato a entrare in partita e rischiato di lasciare per strada il primo set, ma poi ha dominato; la speranza di Taro Daniel, è quella di provare a metterlo in crisi nei primi giochi del match in modo da minargli qualche certezza. Il ventiquattrenne giapponese gioca nella sua città natale; fino a questo momento della carriera può vantare in bacheca appena tre titoli Futures (uno battendo in finale il nostro Filippo Volandri) e poco altro, per esempio due secondi turni al Roland Garros che restano le uniche volte – oltre a questi Us Open – in cui ha vinto una partita negli Slam. Forse troppo poco per dar fastidio a un Nadal che, sia pure non nelle condizioni perfette, ha ritrovato fiducia con i risultati stagionali e sa bene che le vere insidie arriveranno eventualmente dopo. Come pronostico dunque non possiamo che assegnare la vittoria al maiorchino: diciamo tre set, potrebbero essere quattro se Daniel tirerà fuori l’orgoglio e giocherà al di sopra delle possibilità

PRONOSTICO FEDERER YOUZHNY

“Nessuno batte Vitas 17 volte di fila!”. Frase passata alla storia quando l’istrionico (e compianto) Vitas Gerulaitis pose fine a una striscia di 16 sconfitte contro Jimmy Connors e si presentò così in conferenza stampa. Parole che potrebbero diventare di Mikhail Youzhny oggi: il russo è 0-16 nei precedenti contro Roger Federer e, se anche i due non si incontrano da una sfida a Dubai due anni fa, rende perfettamente l’idea della montagna da scalare per il veterano. Federer ha sempre fatto il bello e il cattivo tempo contro Youzhny, che pure è un giocatore di esperienza e che conosce tanti trucchi del mestiere: nel quarto di Wimbledon 2012 per esempio gli lasciò cinque game, ed era una versione parecchio acciaccata dello svizzero, tanto che Benneteau e Malisse andarono ad un passo dal farlo fuori. Non c’è ragione di pensare che la sfida di secondo turno agli Us Open 2017 possa andare diversamente: il nostro pronostico è per una vittoria di Federer in tre set, difficilmente si ripeterà la maratona andata in scena contro Tiafoe.

PRONOSTICO TRAVAGLIA TROICKI

Stefano Travaglia ha fatto il colpaccio al primo turno, vincendo il derby contro Fabio Fognini e umiliandolo con un 6-0 nel quarto e decisivo set; adesso se la vede contro un avversario che per superare il primo turno ha dovuto giocare cinque parziali e che dunque potrebbe essere stanco. Viktor Troicki però è il classico giocatore sottovalutato: tre titoli in carriera (tutti 250), non è mai andato oltre gli ottavi di uno Slam ma spesso e volentieri lo troviamo presente al terzo turno, a dimostrazione del fatto che gli manca qualcosa per competere davvero ma che quando è in giornata diventa una mina vagante. Di lui si ricorda una volta in cui giocava contro Federer, e uno spettatore gli consigliò di punzacchiare il rovescio dello svizzero; lui dapprima fece il gesto di passargli la racchetta come dire “provaci tu”, poi servì sul rovescio e ottenne il punto, e si girò per ringraziare il fan. Al di là dell’aneddoto, il serbo è favorito: la speranza è che il nostro Travaglia faccia un’altra grande partita come quella contro Fognini, ma in partenza diciamo che potrebbe spingere Troicki al quinto nella migliore delle ipotesi.

PRONOSTICO OSTAPENKO CIRSTEA

E’ una bella sfida quella tra la lettone classe ’97 e la rumena classe ’90: due giocatrici che se vogliamo fanno parte di una generazione diversa, ma che sono arrivate agli Us Open con alte aspirazioni. La Cirstea è stata la migliore rumena del lotto prima che esplodesse la Halep e prima che arrivassero le varie Begu, Niculescu e Bogdan: nel 2013 aveva raggiunto la finale del Premier V di Toronto e Serena Williams, appena dopo averla battuta, le aveva pronosticato una carriera luminosa. Così non è andata: troppa incostanza e troppi problemi fisici, la Cirstea è presto crollata in classifica ma in questo 2017 è andata in ripresa, centrando gli ottavi agli Australian Open e il terzo turno a Wimbledon. La Ostapenko è la grande sensazione della stagione: la sua vittoria al Roland Garros non era pronosticabile e l’ha subito portata a ridosso delle prime 10, con tanto di conferma sull’erba di Londra (quarti) di un talento pronto a dominare il mondo. Nel primo turno la lettone ha comunque penato per aver ragione di Lara Arruabarrena, il che ci dice che in certi match contro avversarie che da anni battono il circuito le cose per lei si possono complicare. Per il match di oggi è favorita, ma attenzione alla Cirstea che potrebbe fare il colpo.

