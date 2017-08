Risultati/ Qualificazioni Mondiali 2018 classifica aggiornata e diretta gol livescore (oggi 31 agosto 2017)

Risultati qualificazioni mondiali 2018 (LaPresse)

Ricomincia oggi l’entusiasmante avventura delle qualificazioni mondiali per Russia 2018 anche nella zona europea, naturalmente quella che ci interessa di più. Nel giro di sei giorni si disputeranno due giornate di tutti i gruppi: oggi si comincia con i gironi A, B, H, che poi torneranno in campo domenica, mentre chi gioca domani sarà impegnato anche lunedì ed infine i gruppi che scenderanno in campo sabato (fra cui quello dell’Italia) avranno martedì il loro secondo impegno. Ricordiamo allora innanzitutto quali saranno le nove partite che ci terranno compagnia questa sera, tutte con fischio d’inizio alle ore 20.45: nel girone A Francia-Olanda, Lussemburgo-Bielorussia e Bulgaria-Svezia; nel girone B Portogallo-Far Oer, Svizzera-Andorra e Ungheria-Lettonia; infine il girone H con Belgio-Gibilterra, Cipro-Bosnia e Grecia-Estonia.

IL REGOLAMENTO

Siamo giunti a uno snodo ormai decisivo: infatti mancano quattro giornate, le due che vivremo in questi giorni più le due di ottobre, per completare il cammino di questi gironi, al termine dei quali solamente la prima di ciascun raggruppamento conquisterà i nove posti in palio direttamente per accedere ai Mondiali di Russia 2018. Ci saranno poi altri quattro posti da assegnare per arrivare al totale di 13 predisposto per l’Europa: se li giocheranno le otto migliori seconde (quindi attenzione, perché la peggiore seconda verrà eliminata subito) in quattro spareggi con partite di andata e ritorno da giocare nel mese di novembre, un grande rischio che ad esempio toccherà sicuramente a una fra Italia e Spagna, che sabato si affronteranno nel big-match di questo turno delle qualificazioni mondiali.

COME SIAMO MESSI?

Dunque da oggi cominceremo a capire meglio che cosa ci potrà attendere in ogni girone: nel gruppo A si affrontano in due partite roventi le prime quattro, dunque potrebbero rimescolarsi le carte oppure si lancerà definitivamente una fuga a due, che però ancora non basta, come dimostrano nel girone B Svizzera e Portogallo, una delle quali dovrà rassegnarsi ai playoff. Infine il girone H sembra quello più chiaro per quanto riguarda il primo posto (al Belgio), ma dove si annuncia calda la battaglia per il secondo posto, con l’incubo che possa essere proprio questo il gruppo da dove potrebbe uscire la peggiore seconda, che verrà eliminata già alla fine di questa fase.

RISULTATI GIRONE A

Ore 20.45

Francia-Olanda

Lussemburgo-Bielorussia

Bulgaria-Svezia

CLASSIFICA:

Svezia, Francia 13; Olanda 10; Bulgaria 9; Bielorussia 5; Lussemburgo 1.

RISULTATI GIRONE B

Ore 20.45

Portogallo-Far Oer

Svizzera-Andorra

Ungheria-Lettonia

CLASSIFICA:

Svizzera 18; Portogallo 15; Ungheria 7; Far Oer 5; Andorra 4; Lettonia 3.

RISULTATI GIRONE H

Ore 20.45

Belgio-Gibilterra

Cipro-Bosnia

Grecia-Estonia

CLASSIFICA:

Belgio 16; Grecia 12; Bosnia 11; Cipro 7; Estonia 4; Gibilterra 0.

