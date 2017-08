Riyad Mahrez/ Calciomercato live: lascia il Leicester, e se fosse il prossimo acquisto del Milan?

Mahrez, esterno Leicester - LaPresse

E’ un vero e proprio giallo il futuro di Riyad Mahrez. Il nazionale algerino si trovava nelle scorse ore nel ritiro della nazionale algerina in vista degli impegni della selezione magrebina per le qualificazioni ai mondiali del 2018. E’ arrivato però un comunicato della stessa federcalcio algerina, che attraverso Twitter ha fatto sapere: «Il giocatore è stato autorizzato a lasciare il ritiro per firmare il contratto col nuovo club». Nulla di cui preoccuparsi, se non fosse per il fatto che nessuno sa quale sarà il club con firmerà l’esterno d’attacco di proprietà del Leicester. Se questo tweet fosse stato pubblicato un paio di settimane fa, avremmo scommesso a occhi chiusi sulla Roma, squadra che a lungo ha corteggiato il giocatore, arrivando ad offrire quasi 40 milioni di euro, ma a tutt’oggi la prossima meta di Mahrez appare un vero e proprio mistero.

SARA' MILAN?

Proviamo a fare un po’ di ipotesi. Scartata l’opzione giallorossa, visto che la Roma ha da poco comprato Patrik Schick e non sembra avere le finanze per imbastire un’altra operazione così importante, il primo club che viene in mente è il Barcellona. Del resto i blaugrana stanno avendo non poche difficoltà nell’arrivare a Coutinho, il principale obiettivo per l’attacco, e potrebbero depistare con Mahrez di modo da mettere pressione al Liverpool. Sul 26enne calciatore vi sarebbe anche l’Arsenal, ma prima dovrebbe cedere Alexis Sanchez. Sempre rimanendo in Inghilterra, attenzione alle due di Manchester, lo United e il City, nonché al Tottenham. Altra squadra che potrebbe interessarsi, il Chelsea di Antonio Conte, con il tecnico salentino che si è lamentato negli scorsi giorni per il mercato, e che forse potrebbe essere finalmente accontentato. Infine, ipotesi suggestiva ma non impossibile, attenzione al Milan. Ieri il club rossonero ha diffuso un video facendo presagire un ultimo probabile colpo per oggi, e il Diavolo avrebbe bisogno di un rinforzo in attacco, per completare gli esterni: chissà che il calciomercato di via Aldo Rossi non si chiuda davvero con i fuochi d'artificio...

© Riproduzione Riservata.