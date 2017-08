Uruguay Argentina/ Quote, probabili formazioni e pronostici (oggi 31 agosto 2017)

Uruguay Argentina, in campo per le Qualificazioni di Mondiali 2018 (LaPresse)

Il torneo di qualificazione ai Mondiali 2018 torna protagonista anche in Sudamerica con la partita tra Uruguay e Argentina: domani notte (secondo il fuso italiano) la formazione di Messi si giocherà la possibilità di avere accesso alla compagine mondiale organizzata in Russia nel 2018, contro La Celeste, che classifica alla mano pare già ben piazzata. La sfida in programma per il 31 agosto all’Estadio Centenario di Montevideo alle ore 20.00 locali, ma in Italia saranno già le ore 01.00 di venerdi 1 settembre 2017. Un match quindi per appassionati nottambuli ma che di sicuro regalerà tante emozioni sia per le rose attese in campo, dove spiccano tanti nomi ben noti nel calcio europeo che per la posta in palio. Se vediamo la graduatoria del torneo sudamericano infatti vediamo alla vigilia di questa 15^ giornata che l’Uruguay è terzo con 23 punti alle spalle di Brasile e Colombia, mentre l’Argentina, sul momento sarebbe chiamata a disputare lo spareggio, vista la sua quinta piazza a 22 punti trovata solo con 6 successi e 4 pareggi messi a bilancio.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico alla mano nonostante il fattore campo pare davvero che per la sfida tra Uruguay e Argentina, sia l’Albiceleste favorita alla vittoria: la rosa dopo tutto chiamata da Sampaoli è d’eccellenza con Dybala in grande stato di grazia con la Juventus, come Icardi all’Inter e Leo Messi con il Barcellona. Alla vigilia il portale di scommesse sai ha quindi dato al successo della Seleccion la valutazione di 2.25, con invece il successo della Celeste dato a 3.20, forse meno motivata dal fatto che la classifica ha già consegnato alla squadra di Luis Suarez la qualificazione ai prossimi Mondiali 2018. Va poi detto che il pareggio è stato quotato a 3.30.

PROBABILI FORMAZIONI

Contro l’argentina è probabile dei Tabarez possa riporre il 4-4-2 visto nell’ultimo match ufficiale della nazionale Celeste nei torneo di qualificazioni ai prossimi mondiali 2018, a cui si è discostato con il 4-1-4-1 visto contro l’Italia qualche settimana fa in amichevole. Confermato Muslera tra i pali, dovremmo vedere il duo Godin-Gimenez davanti allo specchio con Caceres e Pereira chiamati ad agire sulle fasce: davanti il gioco sarà gestito da Vecino e Gonzalez al centro mentre all’esterno agiranno Rodriguez e Sanchez con Stuani e Cavani chiamati a fare le due punte d’attacco, con il primo a prendere il posto di Suarez. Per la prima di Sampaoli sulla panchina dell’Argentina invece si ipotizza al netto degli infortunati e non convocati un 3-4-2- con Romero tra a pali e Otamendi di fronte allo specchio e Mascherano e Mercado attesi a completamento del reparto. Per il centro campo sarà il duo Paredes-Pizarro a concorre il gioco con Di Maria e Salvio attesi come mezz’ali: davanti Dybala e Messi potrebbero fare da supporto a Mauro Icardi prima punta.

