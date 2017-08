Us Open 2017/ Federer Youzhny, Nadal Daniel streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi)

Roger Federer al secondo turno degli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Agli Us Open 2017 partono i match del secondo turno: dalle ore 17 italiane vedremo in campo tanti protagonisti a New York e, tra loro, anche Roger Federer e Rafa Nadal. Lo svizzero ha in Mikhail Youzhny un avversario ostico solo sulla carta: il russo appartiene alla sua stessa generazione ma non c'è mai stato un momento in cui sia riuscito ad avere la meglio. Sedici match, sedici vittorie di Federer: difficile pensare che proprio oggi possa arrivare la prima affermazione di Youzhny, eppure mai dire mai. Poi, avremo Rafa Nadal che sfida il giapponese Taro Daniel: questo invece è un inedito, e dunque Daniel - che ovviamente parte con poche chance di vittoria - potrebbe sorprendere il maiorchino all'inizio del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

ATTENZIONE A...

Tra le altre sfide nel tabellone maschile, bisogna parlare di quella tra Gael Monfils e Donald Young: il francese è tornato a giocare dopo qualche settimana di pausa e, purtroppo, i cali fisici sono sempre stati il cruccio di una carriera che altrimenti avrebbe potuto prendere ben altra piega. Questo match contro Young però nasconde delle insidie, perchè l'americano gioca sui campi di casa che ben conosce; attenzione anche alla sfida tra outsider che oppone Tomas Berdych ad Alexandr Dolgopolov, potenzialmente una battaglia tra bombardieri e un potenziale incontro ai cinque set.

IL TABELLONE FEMMINILE

Spiccano soprattutto due match nel torneo Wta: ovviamente grande attenzione è riposta in Karolina Pliskova, che deve difendere la prima posizione mondiale (le hanno dato una mano le eliminazioni di Angelique Kerber, Simona Halep e Johanna Konta ma i punti da difendere sono quelli della finale di un anno fa). La ceca gioca contro Nicole Gibbs, che ha battuto Veronica Cepede Royg sostanzialmente dominando, salvo però crollare in un secondo set completamente lasciato alla paraguaiana. Non dovrebbe essere un grosso problema per la Pliskova portare a casa la sfida; qualche problema in più potrebbe averlo Jelena Ostapenko, chiamata a dimostrare che la vittoria del Roland Garros non è stata un fuoco di paglia: la ventenne lettone ha sofferto contro Lara Arruabarrena, ora la posta in gioco si alza perchè Sorana Cirstea, se in forma e senza infortuni, può dare fastidio a chiunque (nel 2013 aveva raggiunto la finale di Toronto giocando divinamente). Tra Kaia Kanepi e Yanina Wickmayer è match “old school”: entrambe sono state Top 15 del ranking, entrambe possono ancora stupire.

