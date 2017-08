Zappacosta al Chelsea? / Calciomercato live, il terzino del Torino a un passo dal club di Antonio Conte

Zappacosta al Chelsea? - La Presse

Davide Zappacosta è davvero a un passo dal Chelsea di Antonio Conte. Il Torino ora nell'ultima giornata di calciomercato, con un bel bottino in tasca, deve prendere una decisione importante e in poco tempo. Nelle ultime ore sono salite le percentuali di Andrea Rispoli difensore del Palermo classe 1988 di Cava de' Tirreni. Questo è un profilo in uscita anche perché il calciatore sembra intenzionato a non accettare di giocare una stagione in categoria cadetta. Cresciuto nelle giovanili del Brescia dopo aver giocato per tre stagioni con le rondinelle ha iniziato a girare in prestito tra Lecce, Sampdoria, Padova e Ternana. Nel Parma il calciatore ha trovato poco spazio nella stagione 2014/15 e poi si è trasferito al Palermo dove in due stagioni ha fatto cose importanti nonostante la retrocessione. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore con il Torino che ha comunque bisogno di un terzino importante.

ZAPPACOSTA AL CHELSEA? IL CALCIATORE DEL TORINO A UN PASSO DAL CLUB DI ANTONIO CONTE

Il Chelsea di Antonio Conte in queste ultime ore di calciomercato potrebbe mettere a segno un colpo davvero importante che coinvolge anche il nostro campionato. Pare infatti che i blues siano pronti a prendere dal Torino Davide Zappacosta. Il terzino destro è un calciatore che si adatta alla perfezione a giocare da tornante a destra di un centrocampo a quattro che sostiene una difesa a tre. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica è nel giro della nazionale azzurra ormai da davvero molto tempo. Nelle ultime ore si è iniziato a parlare anche di cifre con una certa precisione. Si parla infatti di un'operazione da venticinque milioni di euro più bonus che farà generare ai granata una plusvalenza importante visto che appena due anni fa Zappacosta fu pagato cinque. Il calciatore guadagnerà 2.5 milioni di euro l'anno più bonus per quattro stagioni. Staremo a vedere come si ambienterà in Inghilterra in un calcio sicuramente diverso dal nostro.

