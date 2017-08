AVVERSARIA NAPOLI / Sorteggio Champions League: il precedente del 2014 con l'Athletic Bilbao

Chi sarà l'avversaria del Napoli? (LaPresse)

IL PRECEDENTE AZZURRO DEL 2014 CON L'ATHLETIC BILBAO

Alle ore 12:00 di quest’oggi scopriremo quale sarà l’avversario del Napoli per i playoff di Champions League. La compagine partenopea ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto e di conseguenza dovrà affrontare un ultimo importante step prima di potersi qualificare alla fase finale della coppa “dalle grandi orecchie”. Il Napoli deve rifarsi da quanto accadde tre anni fa, esattamente durante l’estate del 2014, quando sul suo cammino prima della Champions, trovò gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Forse gli azzurri, all’epoca allenati da Rafa Benitez, sottovalutarono troppo gli iberici, venendo poi eliminati. All’andata, allo stadio San Paolo, la gara terminò con il risultato di parità, uno a uno: al 42esimo del primo tempo, gol di Munian con conseguente gelo a Napoli. Nella ripresa, pareggio dell’ex Gonzalo Higuain al 23esimo del secondo tempo, dopo una grande azione personale. Andò peggio al ritorno, al San Mames, con i padroni di casa baschi che chiusero la gara con il risultato di 3 a 1, condannando quindi il Napoli all’Europa League. Le reti furono siglate da Aduriz (doppietta per lui) e Unai Lopez, mentre per i partenopei gol di capitan Hamsik. (agg Davide Giancristofaro)

PERICOLO NIZZA PER IL NAPOLI NEI PRELIMINARI?

Quale sarà l’avversario del Napoli? Ce lo dirà a mezzogiorno il sorteggio dei playoff di Champions League, intanto diciamo che l’elenco delle possibili rivali è breve, perché tra le squadre coinvolte ci saranno due urne differenti per le squadre piazzate e quelle campioni (di campionati minori che non qualificano direttamente nessuna squadra). Di conseguenza dalla parte del Napoli ci sono solamente 10 squadre: i partenopei sono compresi fra le cinque teste di serie, di conseguenza gli uomini di mister Maurizio Sarri non potranno affrontare le altre quattro squadre che hanno lo stesso status. Di conseguenza sono solamente cinque squadre le possibili avversarie del Napoli in questi playoff di Champions League: i francesi del Nizza, i tedeschi dell’Hoffenheim, i romeni della Steaua Bucarest, gli svizzeri dello Young Boys e i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Fondamentale in tal senso essere fra le teste di serie: in questo modo si evitano Siviglia, Liverpool, Cska Mosca e Sporting Lisbona.

AVVERSARIO NAPOLI, OGGI IL SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

Fra le cinque squadre possibili avversarie probabilmente l’unica vera minaccia è il Nizza, terzo nella scorsa Ligue 1, già capace di eliminare l’Ajax nel terzo turno preliminare (sia pure con un doppio pareggio) e che porterebbe pure la suggestione di un incrocio con Mario Balotelli, che in passato è stato spesso accostato al Napoli. Detto che pure i francesi sono comunque in valore assoluto inferiori al Napoli, ciò vale a maggior ragione per le altre avversarie. Merita comunque rispetto l’Hoffenheim, capace l’anno scorso di arrivare quarto in Bundesliga soprattutto grazie a una buona solidità, Steaua Bucarest, Young Boys e Istanbul Basaksehir invece davvero non dovrebbero impensierire i partenopei, fermo restando ovviamente il fatto che non si deve sottovalutare nessuno quando si affrontano 180 minuti (andata 15-16 agosto, ritorno 22-23) che possono indirizzare in modo significativo in un modo oppure nell’altro l’intera stagione.

