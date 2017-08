Avversario Milan/ Sorteggio Europa League: dalla Stella Rossa all’Utrecht, quali pericoli per i rossoneri?

Vincenzo Montella, Milan - LaPresse

IL MILAN PASSA I PRELIMINARI, CHI INCONTRERÀ?

Il Milan supera il secondo turno preliminare di Europa League, e accede alla fase playoff 2017-2018. Il club rossonero ha avuto la meglio sui rumeni del CSU Craiova, dopo la vittoria risicata dell’andata per una rete a zero, e in seguito al successo interno per due a zero di ieri sera. Una doppia prova sicuramente non esaltante quella del Diavolo, giustificata però dalla forma fisico-atletica non ancora in pieno regime dei calciatori, e soprattutto, tenendo conto dei 35 gradi che ieri sera imperversavano sopra il Meazza. Il Milan, comunque, il suo l’ha fatto, ed ora attende di scoprire quale sarà la prossima avversaria, l’ultima prima di poter accedere alla manifestazione continentale. I sorteggi si terranno a partire dalle ore 13:00, in quel di Nyon in Svizzera, e il club rossonero potrà godere di una posizione privilegiata rispetto alle altre squadre, visto l’alto Ranking Uefa. Evitate quindi formazioni molto pericolose come l’Athletic di Bilbao, lo Zenit di San Pietroburgo, che da qualche settimana a questa parte è allenato da Mancini, ma anche l’Ajax, finalista la scorsa stagione, ed altre ancora.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: I POSSIBILI PERICOLI PER I ROSSONERI

In totale rimangono 22 possibili squadre per il Milan, nessuna delle quali di primissimo livello. In questi casi, le maggiori difficoltà derivano dalle condizioni fisiche, ed eventualmente dalle trasferte calde, soprattutto quelle nell’est dell’Europa, dove il tifo è quasi sempre il dodicesimo uomo in campo. Ecco perché per i rossoneri potrebbe rappresentare un pericolo la Stella Rossa, nota squadra di Belgrado, che tra l’altro il Milan affrontò nei preliminari di Champions League nel lontano 2006, primissimo step che si concluse con la vittoria della Coppa Campioni il maggio successivo. Attenzione anche ad un’altra compagine dei Balcani, come l’Hajduk di Spalato, mentre non va sottovalutato l’AEK di Atene. Il programma dei match prevede il primo incontro il 17 di agosto, con ritorno la settimana successiva, il 24. Attualmente rimangono 44 squadre, suddivise ovviamente in 22 scontri diretti. Ecco l’elenco completo delle possibili avversarie dei rossoneri: Maritimo (Portogallo), Rosenborg (Norvegia), Hajduk Spalato (Croazia), Sheriff (Moldavia), Apollon Limassol (Cipro), Oleksandriya (Ucraina), Videotont (Bulgaria), Stella Rossa (Serbia), Skenderbeu (Albania), Utrecht (Olanda), AEK Atene (Grecia), Altach (Austria), AEK Larnaca (Cipro), Fh (Islanda), Viitorul Costanta (Romania), Osijek (Croazia), Vardar (Macedonia), Domzale (Slovenia), Ostersund (Svezia), Shkendija (Macedonia), Suduva (Lituania).

