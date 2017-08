Leonardo Bonucci, difensore Milan - Instagram

Non sono ancora arrivate le fideiussioni bancarie relativi agli acquisti del Milan di Bonucci e Biglia, ufficialmente portati a termine durante la sessione in corso di questo calciomercato estivo. Nessuna paura però in via Aldo Rossi, visto che la società meneghina ha tempo fino al prossimo 11 agosto, per sistemare la situazione, e stando a quanto trapela, pare che la dirigenza rossonera sia totalmente tranquilla e serena, convinta che alla fine le fideiussioni suddette saranno presentate regolarmente. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, pare che il Milan sia attualmente in contatto con 4/5 istituti bancari, da cui con grande probabilità verrà fuori il nome di colui che concederà appunto la fideiussione. Capire di cosa stiamo parlando non è affatto semplice, ma la Rosa ha cercato di spiegarlo stamane: «Le società – si legge sul quotidiano - sono obbligate a rispettare i termini dei pagamenti e a fornire le dovute garanzie. In particolare, si valuta il saldo tra acquisti e cessioni. Se questo è negativo, l’eccedenza va coperta finanziariamente. Per le operazioni effettuate entro il 31 luglio il termine perentorio è l’11 agosto. Entro quella data va pagato il 20% delle rate previste nella stagione 2017-18 e garantito il residuo attraverso fideiussioni».

BONUCCI E BIGLIA CALCIOMERCATO MILAN, FIDEIUSSIONI ENTRO L’11 AGOSTO: ROSSONERI FIDUCIOSI

IL NOSTRO SCOOP

Uno scoop, quello delle mancate fideiussioni per i due acquisti rossoneri di Bonucci e Biglia, scoperto per primo dalla nostra redazione (leggi qui l’articolo), e poi ripreso, seppur diversi giorni dopo, anche dai principali quotidiani sportivi e non. Tornando ai contatti rossoneri, pare che il Milan possa anche rivolgersi a delle società assicurative, e ciò ovviamente allarga le possibilità sul fatto che entro l’11 agosto qualcuno concederà le garanzie richieste. Ricordiamo che Leonardo Bonucci è stato pagato 40 milioni di euro alla Juventus, con l’aggiunta di due di bonus, mentre per Biglia la società meneghina ha versato nelle casse della Lazio la cifra di 17 milioni di euro. I due calciatori non sono scesi in campo durante il preliminare di Europa League contro il Craiova, proprio per questo problema legato alle fideiussioni.

© Riproduzione Riservata.