CASTER SEMENYA/ Finale 1500 metri info streaming video e diretta tv: caccia a 2 ori (Mondiali di Atletica)

Caster Semenya protagonista ai Mondiali di Atletica (foto LaPresse)

Ai Mondiali di Londra 2017 di Atletica Leggera, che alzeranno il loro sipario a partire da venerdì 4 agosto 2017, ci sarà spazio anche per Caster Semenya, la mezzofondista sudafricana che nella capitale britannica cercherà una straordinaria impresa, ovvero conquistare la medaglia d’oro sia nei 1500 metri femminili, che la vedranno scendere in campo proprio nella giornata inaugurale, sia negli 800 metri che rappresentano la sua specialità, in cui ha saputo scrivere la storia dell’atletica. Per Caster Semenya l’affermazione nel mondo dello sport internazionale è stata più dura del normale, a causa delle tante voci che la volevano atleta di sesso maschile, per i valori del testosterone nelle sue analisi. La Semenya è riuscita a dimostrare di essere donna e di essere una delle atlete più forti non solo della sua generazione, ma di tutta la storia dell’atletica leggera nel mezzofondo.

CASTER SEMENYA NELLA DOPPIA DISTANZA

AI MONDIALI DI LONDRA SI PARTE VENERDì CON I 1500 METRI

Le batterie dei 1500 metri femminili andranno in scena venerdì 4 agosto 2017 alle ore 20.35, e ci sarà anche Caster Semenya a dettare i tempi per provare ad arrivare al massimo della forma a caccia di una doppia medaglia d’oro che, come detto, farebbe brillare ancor di più la sua leggenda. Ma se gli 800 metri sono la casa dell’atleta sudafricana, sui 1500 dovrà dimostrare di saper gestire lo sforzo e colpire al momento giusto, in una gara come i 1500 che sa essere al tempo stesso tattica e veloce. La potenza della Semenya negli ultimi anni non ha avuto rivali negli 800 metri, ci sarà da valutare se a Londra nella doppia distanza la stanchezza non potrà giocare uno scherzo a quella che resta comunque, in queste due distanze, la favorita numero uno. Le imprese di Caster Semenya ai Mondiali di Londra si potranno seguire in diretta tv su Raisport HD (canale 557 del digitale terrestre) e per le gare serali su Rai 2 sempre in chiaro e gratis, anche in diretta streaming video via internet disponibile sul sito raiplay.

CASTER SEMENYA: DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

