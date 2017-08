CHAMPIONS LEAGUE/ Roma in terza fascia, Napoli testa di serie nei sorteggi

Roma in terza fascia nel sorteggio di Champions (foto LaPresse)

Buone notizie per Roma e Napoli in vista del sorteggio della prossima Champions League Il terzo turno preliminare della massima competizione europea ha infatti riservato alcune eliminazioni a sorpresa, che permettono alle altre due squadre italiane, assieme alla Juventus, impegnate nel torneo di sperare in un sorteggio più agevole al momento della loro entrata in scena. In particolare la Roma sale automaticamente dalla quarta alla terza fascia del sorteggio della fase a gironi, grazie all’eliminazione della Dinamo Kiev, che dopo aver battuto 3-1 in casa gli svizzeri dello Young Boys, ha sprecato tutto nel ritorno in terra elvetica, subendo il 2-0 di Lotomba al 90’ a causa di una clamorosa papera del portiere, e retrocedendo così in Europa League. Decisiva per i giallorossi anche l’eliminazione dell’Ajax, sbattuto fuori dalla Champions dal Nizza di Mario Balotelli (a segno all’andata ma fuori per infortunio nel match di ritorno) capace di pareggiare 2-2 all’Amsterdam Arena e di passare per i gol in trasferta.

CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGI

ROMA IN TERZA FASCIA AI GIRONI, NAPOLI TESTA DI SERIE AI PLAY OFF

Oltre alla Roma, che evita così ufficialmente l’ultima fascia nel sorteggio della fase a gironi, come detto può essere soddisfatto anche il Napoli di Maurizio Sarri. Al contrario di quanto accaduto per gli stessi partenopei, la Lazio e la Roma nelle ultime tre stagioni, gli azzurri saranno teste di serie nel sorteggio dei play off di Champions League di venerdì prossimo. Dunque il Napoli è già sicuro di evitare le avversarie più dure del lotto, essendo inserito nel sorteggio nella stessa urna di Liverpool, CSKA Mosca, Siviglia e Sporting Lisbona. I possibili avversari del Napoli rispondono al nome del Nizza, della Steaua Bucarest (denominata quest’anno FCSB a causa di una querelle con l’esercito romeno), i tedeschi dell’Hoffenheim, matricola assoluta della competizione così come i turchi del Basakeshir, e gli svizzeri dello Young Boys. Tutte partite alla portata, almeno sulla carta, evitare tedeschi e francesi significherebbe quasi avere un tappeto rosso verso la fase a gironi, dove l’Italia manca da anni con almeno tre squadre.

