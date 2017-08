Zdenek Zeman, allenatore Pescara - LaPresse

CALENDARIO SERIE B ZEMAN SUBITO CONTRO IL SUO FOGGIA, IL PALERMO OSPITA LO SPEZIA: LE DATE E GLI INCONTRI - E’ stato sorteggiato nella giornata di ieri il calendario relativo alla Serie B 2017-2018, la stagione ventura che si appresta ad esordire. Gli accoppiamenti relativi al secondo campionato più bello al mondo sono avvenuti in quel di Bari, e la stagione partirà subito con il botto. Il Pescara di Zdenek Zeman, retrocesso dalla A lo scorso maggio, dovrà vedersela infatti contro il Foggia, squadra storica del tecnico boemo. L’altra grande retrocessa, il Palermo, ospiterà invece allo stadio Renzo Barbera lo Spezia, mentre il Carpi, che l’anno scorso ha sfiorato il ritorno nella massima serie, perdendo la finalissima dei playoff contro il Benevento, giocherà fra le mura domestiche contro il Novara. Attenzione anche al Bari, altra grande che spera di tornare al più presto nella massima serie, che giocherà contro i romagnoli del Cesena. I riflettori saranno ovviamente puntati anche sul Parma, che sta proseguendo il suo cammino verso il ritorno alla gloria, e che viene dalla promozione dalla Lega Pro (ora tornata Serie C). La squadra di D’Aversa giocherà contro la Cremonese, altra neo-promossa. Il Venezia di Filippo Inzaghi è un’altra squadra che ambisce al ritorno nella massima serie dopo anni, e ospiterà in Veneto la Salernitana. A completare il tabellone della prima giornata, Avellino-Brescia, Cittadella-Ascoli, Pro Vercelli-Frosinone, Ternana-Empoli e infine Virtus Entella-Perugia. Attenzione in particolare ai liguri di Chiavari, che potrebbero annoverare fra le proprie fila, Antonio Cassano.

Per quanto riguarda le date ufficiali, il campionato di calcio di Serie B 2017-2018, prenderà il via il prossimo 25 agosto, di venerdì, una settimana dopo l’inizio della A. Quattro i turni settimanali previsti, ovvero, martedì 19 settembre, martedì 24 ottobre, il 27 febbraio e infine il 17 aprile. La conclusione della Serie B si avrà quindi il 18 maggio 2018, quando poi inizieranno i nuovi playoff, che si terranno però solo nel caso in cui la terza e la quarta classificata abbiano meno di 15 punti di differenza e non 10 punti, come accadde nello scorso campionato. Fra i pochi regolamenti stabiliti per il sorteggio del calendario, il fatto che non vi poteva essere alcun incontro ripetuto rispetto alla scorsa stagione, ovvero alla stessa giornata e con lo stesso ordine casa/trasferta. Inoltre, la prima giornata del 2017-2018 non poteva prevedere incontri fra squadre che si sono affrontate al primo turno dell’anno passato. Non esistono invece teste di serie, quindi tutti possono affrontare tutti.

Fra le gare clou del campionato, attenzione ad Empoli-Bari subito al secondo turno, due squadre che puntano alla Serie A. Molto interessante anche la sfida fra Venezia e Parma del sesto turno, weekend in cui si disputeranno anche Carpi-Pescara e Cittadella-Virtus Entella. Al settimo, Palermo-Parma al Barbera, mentre al sedicesimo, l’infuocato derby pugliese Bari-Foggia. L’anno 2017 si chiuderà con il turno del 31 dicembre, in cui il match di cartello sarà Carpi-Bari.

