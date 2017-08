Cuadrado alla Roma? / Calciomercato live: ritorno di fiamma per l'esterno della Juventus

Juan Cuadrado (Foto: Lapresse)

LA ROMA CI PENSA: RITORNO DI FIAMMA PER CUADRADO?

Cuadrado alla Roma è l'ultima idea di calciomercato di Monchi. Il ds giallorosso sta cercando con insistenza un giocatore offensivo per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Di Francesco. Senza Salah, ceduto al Liverpool, il club capitolino ha messo nel mirino due-tre profili per sostituire l'egiziano, che con la sua qualità ha più volte fatto la differenza in campo. Il primo nome sul taccuino della Roma è quello di Riyad Mahrez del Leicester City. La trattativa per l'algerino al momento si è arenata ma l'ipotesi non è tramontata del tutto. A seguire troviamo Emre Mor del Borussia Dortmund, per il quale servirebbero una ventina di milioni di euro, e Lucas Vazquez del Real Madrid. Ma nelle ultime ore spunta anche il ritorno di fiamma per Juan Cuadrado della Juventus. Il colombiano in bianconero è chiuso dai due nuovi arrivati: Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Difficilmente l'ex Chelsea e Fiorentina troverà spazio da protagonista, ed ecco che potrebbe anche scegliere di cambiare aria. La Roma è alla finestra, e potrebbe presto farsi avanti con un'offerta concreta. La Juventus non ritiene Cuadrado un giocatore incedibile, e a fronte di proposte allettanti è disposta a trattarne la cessione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i bianconeri valuterebbero l'esterno non meno di 30 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta, ma inferiore a quanto chiesto dal Leicester per Mahrez. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare importanti novità.

