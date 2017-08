Dalbert all'Inter / Calciomercato live: documenti inviati, si attende la firma del Nizza

Dalbert, Nizza - LaPresse

Si avvicina sempre più all’Inter il terzino sinistro del Nizza, Dalbert. Il giocatore può dirsi ormai virtualmente un nerazzurro, visto che affinché arrivi la fatidica fumata bianca mancano solamente gli ultimi dettagli. Come ha fatto sapere poco fa la redazione di Sky Sport, la società di corso Vittorio Emanuele ha spedito i documenti al Nizza da sottoscrivere, ed ora si attende quindi che i francesi li rispediscano a loro volta firmati. Bisogna capire se ciò avverrà in tempi brevi o meno, e spesso e volentieri, questo procedimento all’apparenza semplice, si protrae più del dovuto, quasi per fare un dispetto alla società acquirente. Dalbert sperava di essere a Milano nella giornata di ieri, ma visto che la trattativa non si è ancora chiusa lo stesso dovrebbe sbarcare in Lombardia questa sera o tutt’al più nella giornata di domani. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

DALBERT ALL'INTER CALCIOMERCATO LIVE: GIOCATORE ATTESO IN SERATA A MILANO

OPERAZIONE IN CHIUSURA

Manca davvero poco affinché si chiuda la trattativa di calciomercato fra Inter e Nizza riguardante Dalbert. Ieri sono sbarcati a Milano gli agenti del 23enne terzino sinistro, con l’operazione ormai in chiusura. Mancano gli ultimi dettagli, si tratta ad oltranza, ma il più è fatto, e se tutto andrà come previsto dovrebbe arrivare a breve la fatidica fumata bianca. Dalbert è considerato dal Nizza ormai un ex giocatore e lo stesso brasiliano potrebbe prendere un volo per Milano già in serata o tutt’al più domani, quando poi si sottoporrà alle rituali visite mediche e firmerà il contratto. Se tutto andrà come previsto, la società di corso Vittorio Emaneuel verserà nelle casse del club transalpino 20 milioni di euro più bonus, un forte sconto rispetto ai 30 milioni chiesti poche settimane fa. Al giocatore, invece, un contratto da 700 mila euro netti ogni dodici mesi con l’aggiunta di bonus per i prossimi cinque anni. Dalbert si è promesso ormai mesi orsono ai nerazzurri, ed ha mantenuto fede alla parola data, attendendo solo la chiusura della trattativa.

LE PAROLE DI AUSILIO

E dell’operazione Dalbert ha parlato anche il direttore sportivo interista, Piero Ausilio, che intervistato nelle scorse ore dai microfoni di Mediaset Premium, ha confermato le indiscrezioni: «Per Dalbert manca ancora qualcosa ma da qui a breve le cose andranno nella direzione giusta. Karamoh? C’e’ un interesse, abbiamo fatto un’offerta ma rispetto alla situazione col Nizza siamo piu’ distanti sui numeri col Caen». L’Inter potrà così finalmente godere dopo anni di un terzino sinistro di qualità, visto che di Dalbert gli addetti ai lavori ne parlano un gran bene, e c’è chi addirittura lo considera il nuovo Dani Alves, pronto a sbocciare da un momento all’altro. Insieme a Skriniar, Miranda e D’Ambrosio, il verdeoro andrà a comporre la difesa titolare dell’Inter per la prossima stagione, in attesa che la dirigenza acquisti magari un altro centrale dopo l’ex Sampdoria, e un terzino destro che possa darsi il cambio con D’Ambrosio o addirittura rimpiazzare quest’ultimo.

