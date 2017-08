Diretta/ Italia Serbia: streaming video e tv, risultato live (World Grand Prix 2017, volley femminile)

Diretta Italia Serbia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA SERBIA:INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017 FINAL SIX) – Italia Serbia è la partita di volley femminile in programma oggi venerdì 4 agosto 2017 alle ore 9.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le 15.00 a Nanchino), valida per la Final six della world Grand Prix 2017. Ultimo scoglio per la nazionale del ct Mazzanti: con la partita contro la vice campionessa olimpica potrebbe chiudere qui lo straordinario percorso delle azzurre in questa edizione del torneo targato Fivb, oppure potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo per la caccia a una medaglia.

Come è noto a questo punto della competizione sono le prime dei squadre di ogni girone hanno acceso alle semifinali e di conseguenza alle due finale e per l’Italvolley il sogno è quindi a un passo, specialmente dopo il 3-1 rifilato ieri alle temibili statunitensi.

Secondo la storia comunque l’impresa non è impossibile: spesse volte anche in anni recenti la nazionale italiana di volley femminile ha potuto dire la sua anche a questi livelli. Va però detto che dopo l‘incubo delle Olimpiadi di Rio e la completa riforma fatta a rosa e staff e con le polemiche che ne sono inevitabilmente conseguite, erano ben pochi a pensare che questo gruppo sotto la guida di Mazzanti sarebbe potuto arrivare a fino a tanto.

Di certo l’Italia si presenta oggi in campo da outsider e con la voglia di fare bene con le forze che sono rimaste dopo la battaglia intrapresa nella giornata di ieri contro la nazionale degli Stati Uniti affatto semplice e mentalmente molto provante. Se diamo un occhio al medagliere del World Grand Prix però si ha l’impressione che anche la Serbia oggi sia un po’ un outsider: la nazionale salva è cresciuta moltissimo negli ultimi anni ed è esplosa l’anno scorso con la vittoria della medaglia d’argento a Rio. Di certo quindi non avversario da sottovalutare anche se il blasone non è così luminoso in bacheca.

In attesa di poter dare il via a questa storica partita che mette in palio le prime semifinali del World Grand Prix 2017, ricordiamo che Italia e Serbia, partita attesa alle ore 9.00 italiane non sarà visibile in diretta tv: il match del World Grand Prix 2017 sarà però visibile per tutti gli appassionati in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

