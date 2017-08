Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video e tv, orario: Farah nell’unica finale, programma (oggi)

Diretta Mondiali atletica: Mo Farah (LaPresse)

Oggi i Mondiali di atletica Londra 2017 cominciano: primo giorno di gare allo stadio Olimpico della capitale britannica, che ospita la sedicesima edizione dei Mondiali di atletica leggera. Sarà a dire il vero un inizio abbastanza tranquillo: in programma infatti ci sarà solo la sessione serale, con alcune batteria e una sola finale, che assegnerà dunque il primo titolo della nuova rassegna iridata. Questo però non significa che sarà una giornata da sottovalutare, perché saranno protagonisti due assi come Usain Bolt e Mo Farah. La precedenza in questo caso va al britannico, non soltanto in qualità di padrone di casa: infatti la già citata finale sarà quella dei 10000 metri maschili, nella quale l'idolo di casa sarà il grande favorito, in quanto due volte campione olimpico (2012 e 2016) e due volte campione del Mondo (2013 e 2015). Nei grandi appuntamenti dunque Mo Farah è imbattuto nei 10000 metri proprio dal trionfo a Londra 2012, in questo stesso stadio. L'appuntamento con la prima finale di questi Mondiali sarà alle ore 22.20 italiane, le 21.20 di Londra.

La sessione, e con essa le gare di questi Mondiali di atletica 2017, avrà inizio invece alle ore 20.00 italiane e prima della finale con Mo Farah (ad accesso diretto, niente qualificazioni nei 10000 metri) assisteremo ad alcune batterie di gare che vivranno le rispettive finali nei giorni successivi. Tra esse spiccano naturalmente le batterie dei 100 metri maschili, con inizio alle ore 21.20: sarà il primo atto dell’ultima gara individuale della carriera di Usain Bolt, che in questi Mondiali non prenderà parte ai 200 ma solo ai 100 e poi naturalmente alla staffetta 4x100. Per il fenomeno giamaicano la grande giornata sarà domani, quando nel giro di poche ore ci saranno semifinali e finali dei 100, mentre passare la batteria odierna sarà ovviamente una pura formalità salvo imprevisti, come l’infortunio che ha fermato Andre De Grasse, il canadese che sulla carta avrebbe dovuto essere il suo principale rivale.

Elenchiamo comunque anche tutte le altre batterie che si svolgeranno questa sera, tutte con il rispettivo orario (italiano) di inizio: alle ore 20.00 il turno preliminare dei 100 metri maschili (con gli atleti arrivati a Londra con i tempi peggiori, Bolt e gli altri big cominceranno dalle batterie); alle ore 20.20 via alle qualificazioni del lancio del disco maschile e alle ore 20.30 ecco quelle del salto in lungo uomini. Il debutto delle donne sarà alle ore 20.35 con le batterie dei 1500 metri, poi ecco alle ore 20.45 anche le qualificazioni del salto con l’asta femminile. Infine gli eventi già citati: le batterie dei 100 e la finale dei 10000.

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento è a partire dalle ore 18.50 su Rai Sport +, che poi passerà la linea dalle ore 21.05 a Rai Due, mentre l'intera serata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

