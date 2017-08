Emre Mor alla Roma / Calciomercato live: il turco possibile alternativa a Mahrez

Monchi, nuovo ds della Roma (Foto: Lapresse)

LA ROMA PENSA A EMRE MOR DEL BORUSSIA DORTMUND

Emre Mor alla Roma: suggestione o pista concreta? Difficile dirlo, anche se il calciomercato potrebbe regalare diverse sorprese da qui alla sua chisura, prevista per il 31 agosto. Quel che è certo è che i giallorossi cercano un giocatore con caratteristiche precise, uno alla Salah per intendersi, capace di creare superiorità numerica e saltare l'uomo. Il primo nome inseguito da Monchi era quello di Riyad Mahrez, jolly del Leicester City che per il momento resta soltanto un desiderio. Le Foxes hanno rifiutato l'offerta iniziale dei giallorossi, la trattativa si è arenata ma non certo conclusa. Mahrez resta dunque una ipotesi, anche se nelle ultime ore si sta facendo strada l'idea Emre Mor del Borussia Dortmund. Il turco costa meno dell'algerino, circa 20 milioni di euro. Come se non bastasse sono da registrare alcune dichiarazioni infuocate – poi smentite – dell'agente del ragazzo classe '97 che hanno scosso il mercato. Mustafa Ozean, riporta Ajansspor, avrebbe testualmente affermato che “Emre andrà in Italia. Incontreremo Roma e Napoli, tutto sarà più chiaro tra due giorni”. Poco dopo Ozean ha scritto un tweet in cui ha smentito tali affermazioni: “Non ho parlato con i media o confermato qualcosa circa il futuro di Emre Mor. Quindi qualunque notizie apparsa sui media è falsa!”. In ogni caso la Roma sta monitorando con estrema attenzione Emre Mor, che insieme a Lucas Vazquez del Real Madrid rappresenta l'alternativa di Mahrez.

