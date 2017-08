Garay alla Juventus / Calciomercato live: Lemina per arrivare al difensore del Valencia

Juventus (Foto: Lapresse)

POSSIBILE SCAMBIO GARAY-LEMINA CON IL VALENCIA

Un difensore per la Juventus. Il calciomercato potrebbe regalare ai bianconeri Garay, esperto centrale classe '86 in forza al Valencia. L'argentino è considerata l'alternativa perfetta agli inarivabili Manolas e De Vrij. Già, perché il greco, che tanto piaceva alla Juventus, è stato bloccato dalla Roma, mentre per l'olandese la Lazio ha pronto un rinnovo contrattuale con tanto di clausola rescissoria. Insomma, i due club capitolini non sembrano intenzionati a cedere i loro pilastri difensivi. Da qui nasce l'idea Ezequiel Garay, giocatore serio e affidabile, che tra l'altro è in possesso del passaporto comunitario. Particolare non da poco. I numeri ottenuti da Garay nella scorsa Liga proiettano il giocatore ai livelli di Manolas per media di passaggi intercettati (2.1) e addirittura superano quelli fatti registrare da De Vrij sulle spazzate (5.3 contro 4.1 del laziale).

La pista Torino-Valencia tra l'altro è già rodata e potrebbe presto tornare caldissima. I bianconeri hanno ceduto al Murcielago Zaza e Neto, e presto potrebbero intavolare una nuova trattativa con gli spangoli. La Juventus potrebbe proporre al Valencia uno scambio di prestiti con diritto di riscatto – facilmente trasformabile in obbligo – tra Garay e Lemina. Resta però un nodo da sciogliere: gli iberici valutano il proprio difensore almeno 20 milioni di euro, esattamente quanto Mario Lemina. Il problema è che la Juventus valuta il gabonese 5 milioni in più. I contatti proseguono.

