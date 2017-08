Moto2/ Franco Morbidelli, il romano pronto a tornare a Brno da leader assoluto (Gp Repubblica Ceca 2017)

Franco Morbidelli (LaPresse)

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI: IL ROMANO PRONTO A VINCERE ANCHE A BRNO (GP DELLA REPUBBLICA CECA 2017) – La Moto2 torna protagonista in questo weekend del 4-7 agosto e con lei anche Franco Morbidelli: il pilota romano, è pronto a scendere in pista a Brno per il Gp della Repubblica Ceca 2017 da leader assoluto sull’asfalto oltre che nella classifica del mondiale piloti. Terminata la lunga pausa estiva del motomondiale, iniziata il 2luglio scorso con la gara del Gp di Germania al Sanchesenring e dopo meritate vacanze le due ruote tornano a ruggire e l’attesa per i fan di Morbidelli è chiaramente tantissima. Siamo ormai nella seconda parte del calendario della Moto 2 e qui il pilota romano della Eg 0,0 Marc VDS è ancor in testa alla graduatoria con ben 174 punti e 34 di vantaggio dal primo inseguitore ovvero Thomas Luthi. Insomma per Morbidelli il titolo mondiale si avvicina sempre di più, ma ora l’ostacolo da superare si chiama Brno e non sarà facile.

Nella storia, la pista ceca per la Moto 2 che per le altre classi si è sempre rivelata un po’ come il banco di prova supremo, tanto che per anni si è parlato del circuito come dell’Università della moto: vincere qui risulta quindi un po’ come una consacrazione, anche a Morbidelli manca ancora. Nella sua carriera infatti il pilota romano non è mai riuscito a vincere a Brno, realizzando al massimo due ottavi piazzamenti nelle edizioni 2014 e 2016 (nel 2015 fu decimo). Quest’anno però la serie di vittorie finora messe assieme nel mondiale Moto 2 (6 successi, e appena due piazzamenti comunque entro la top five), testimoniano uno stato di forma eccezionale: che sia giunta l‘ora della consacrazione finale per Franco Morbidelli?. Di certo le prime sensazioni utili si avranno già nella giornata di oggi con le prime due sessioni di prove libere previste nella mattinata e nel primo pomeriggio per la Moto 2: dopo le vacanze però la concorrenza al romano sarà spietata e vedrà in testa il solito Luthi deciso a vendicare la brutta caduta subita nel precedente Gp tedesco al Sachesenring che ne ha condizionato la rincorsa nella classifica piloti.

