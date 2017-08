Cengiz Under, neo acquisto Roma - Instagram

PRESENTAZIONE CENGIZ UNDER ALLA ROMA VIDEO, LE PAROLE DEL GIOIELLO TURCO: ASSOMIGLIO A DYBALA MA… Conferenza stampa di presentazione in casa Roma, per il nuovo acquisto Cengiz Under. Il club giallorosso ha deciso di puntare sull’esterno d’attacco della nazionale turca proveniente dal Basaksehir, club con sede ad Istanbul. Una sorta di scommessa quella del ds capitolino Monchi, anche se sono molti fra gli addetti ai lavori quelli convinti che il ragazzo abbia delle doti superiori alla media. «Quando c’è stata questa occasione ho accettato subito – alcune delle parole di Cengiz Under in occasione della sua presentazione a RomaTv - mi abituerò a questo calcio forte col passare del tempo. Credo di non trovare problemi in futuro». Il classe 1997 è rimasto in particolare sorpreso dall’accoglienza ricevuta al suo arrivo in Italia: «Quando sono arrivato era il mio compleanno, all’aeroporto mi hanno accolto benissimo, mi è piaciuto molto».

Cengiz Under in patria era soprannominato il nuovo Dybala, viste le similitudini tecniche con il calciatore della nazionale argentina di proprietà della Juventus, e a riguardo il diretto interessato ha ammesso: «In patria mi chiamavano il Dybala turco? Sì, le somiglianze ci sono, ma io preferisco essere Cengiz Under, con le mie qualità. Io non voglio usare l’ASRoma come trampolino di lancio. Io voglio farmi apprezzare dai tifosi e vincere qui». Una risposta di personalità quindi quella del gioiello turco, con la Roma che spera ovviamente che tale grinta possa vedersi fin da subito in campo, a cominciare dalla complicata trasferta contro l’Atalanta, primo appuntamento con la Serie A 2017-2018 per il club giallorosso. Di seguito il video della prestazione di Cengiz Under durante l’amichevole col Tottenham, l’esordio ufficiale con la Roma del giovane calciatore turco, durante la quale lo stesso calciatore ha segnato la sua prima rete.

