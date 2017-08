Neymar al PSG - Instagram

PRESENTAZIONE NEYMAR INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, LIVE L’ARRIVO DEL BRASILIANO AL PSG - E’ il giorno di Neymar. Non solo Parigi ma tutto il mondo avrà gli occhi puntati sul gioiello della nazionale brasiliana, da qualche ora a questa parte ufficialmente un calciatore del Paris Saint Germain. Nonostante i tentativi di bloccare l’operazione, appellandosi al fair play finanziario, alla fine gli sceicchi proprietari del club transalpino hanno versato nelle casse del Barcellona i famosi 222 milioni di euro, come scritto nella clausola rescissoria. Tutto fatto quindi, con la più clamorosa operazione nella storia del calciomercato che è stata portata a termine, superando ogni precedente record si spesa. I 105 milioni di euro spesi dal Manchester United per comprare Pogba fanno quasi sorridere in confronto alla somma messa in circolazione dal PSG per assicurarsi la stella indiscussa del calcio brasiliano. Oltre alla cifra spesa per il cartellino, fa impallidire l’ingaggio di Neymar, pari a 30 milioni di euro netti ogni dodici mesi, nonché la commissione che i francesi verseranno nelle tasche del padre/procuratore del calciatore, che dovrebbe oscillare fra i 35 e i 40 milioni di euro.

Neymar si paleserà attorno all’ora di pranzo allo stadio Parco dei Principi, la casa del Paris Saint Germain, per le prime foto di rito con la nuova maglia e magari qualche palleggio in classico stile Real Madrid. Poi alle ore 13:30 inizierà ufficialmente la conferenza stampa di presentazione dell’asso verdeoro, dove si preannunciano giornalisti di tutto il mondo. Mai nella storia, se non forse il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Manchester United alle Merengues, era stata portata a termine un’operazione per un campione di questo livello, e di conseguenza sarà un evento memorabile. Al termine della presentazione ai giornalisti, Neymar poserà sicuramente per altre foto insieme al presidente Al Khelaifi, colui che ha voluto sfidare tutto e tutti, e che con una prova di forza si è portato a casa il giocatore, come dire: non c’è cifra che non possiamo compensare, non c’è giocatore che non possiamo acquistare. Dopo l’incontro con i media, O Ney si trasferirà quindi al centro di allenamento nel quartiere Saint Germain en Lave, a Ooredoo, dove si presenterà ai suoi nuovi compagni di squadra, fra cui gli amici Thiago Silva (capitano della Selecao), Lucas, Marquinhos e Dani Alves. Ma l’avventura di Neymar non finisce qui, perché domani verrà presentato ai tifosi, prima della gara che inaugurerà la Ligue 1 contro l’Amiens, a partire dalle ore 15:45. Difficile comunque vederlo in campo, tenendo conto che mancano ancora alcuni documenti, mentre è più facile un suo esordio contro il Guingamp la prossima settimana.

La conferenza stampa di presentazione di Neymar sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 13:30. Per gustarvi le prime parole del brasiliano da giocatore del PSG, non dovrete fare altro che sintonizzarvi su Sky Sport 24, ovviamente per coloro che sono abbonati alla tv satellitare. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming tramite l’app dedicata Sky Go, fruibile dal personal computer nonché dal tablet o dallo smartphone. Per coloro che invece non fossero abbonati potrete seguire la presentazione in diretta streaming sul sito del PSG, ed eventualmente anche grazie agli aggiornamenti sui vari social network della società francese, in particolare la pagina ufficiale Facebook e quella di Twitter.

