Rinnovo Perisic / Calciomercato Inter: proposto un quadriennale a cifre da top player

Ivan Perisic (Foto: Lapresse)

RINNOVO PERISIC: PROPOSTO UN QUADRIENNALE A CIFRE DA TOP PLAYER

Il rinnovo di Perisic è sempre più vicino. L'Inter potrebbe presto trovare l'accordo per prolungare il contratto del croato, finito da settimane nel mirino del Manchester United. I nerazzurri pensavano di doversi privare dell'ex Wolfsburg per incassare una discreta quantità di denaro da poter reinvestire sul mercato in entrata, ma alla fine Perisic dovrebbe restare. Il giocatore potrebbe salutare Appiano Gentile soltanto laddove arrivasse un'offerta di 55 milioni di euro: ipotesi al momento da escludere. D'altra parte le parole rilasciate a Premium Sport dal ds interista Pietro Ausilio sono chiarissime: “Perisic è un giocatore importante e vogliamo continuare con lui. Rinnovo? Ne stiamo parlando, la volontà è quella di valorizzarlo, anche se aveva un contratto ancora lungo. La nostra intenzione però è quella di proseguire insieme''. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe offerto a Perisic un quadriennale da sei milioni di euro a stagione. Un trattamento da top player per far svanire ogni possibile tentativo dello United di José Mourinho. Vedremo se basterà per trattenere il giocatore. Ogni ora che passa la fumata bianca per il rinnovo è sempre più vicina.

