Sassuolo Castelvetro/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live

Diretta Sassuolo Castelvetro (amichevole)

DIRETTA SASSUOLO CASTELVETRO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Sassuolo Castelvetro è la partita in programma oggi venerdi 4 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Ricci, quale amichevole di gran peso per la formazione di Cristian Bucchi. La sfida si annuncia un importante banco di prova per i nero verdi che hanno vissuto finora un ‘estate davvero turbolenta. Quest’estate infatti per il Sassuolo si è chiuso un ciclo molto importante, con la formazione emiliana che ha salutato l'artefice del cammino che ha portato il Sassuolo dalla Serie B alla fase a gironi di Europa League, ovvero Eusebio Di Francesco, passato ora alla guida della Roma.

In aggiunta verso la sponda giallorossa della Capitale si sono anche diretti il centrocampista Pellegrini e l'attaccante Defrel, ovvero alcuni protagonisti dei risultati della scorsa stagione dove, pur in condizioni difficili e con tantissimi infortuni, il Sassuolo è riuscito comunque ad ottenere comodamente la salvezza, col patron Squinzi che ha affermato di voler ora riportare la squadra a lottare verso le zone della classifica che valgono l'Europa.

L'amichevole Sassuolo-Castelvetro andrà in scena presso lo stadio Ricci, piccolo impianto di Sassuolo dove il sodalizio neroverde giocava le proprie partite prima di trasferirsi al 'Mapei Stadium'. La probabile formazione del Sassuolo dovrebbe veder scendere in campo Consigli come estremo difensore, quindi lo spagnolo Lirola in posizione di terzino destro e Peluso in posizione di terzino sinistro, con Acerbi e Paolo Cannavaro difensori centrali. Centrocampo a tre con Biondini, Magnanelli e Duncan, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Politano, Berardi e il bomber Falcinelli, ormai rientrato dal prestito al Crotone e probabilmente promosso titolare in vista della impegnativa stagione che gli emiliani saranno chiamati ad affrontare.

Cristian Bucchi sembra deciso ad utilizzare il 4-3-3 come modulo di riferimento per questa nuova stagione: il Sassuolo ha perso molto sul mercato ma ha mantenuto anche buona parte della vecchia guardia che ha regalato successi importanti negli ultimi anni. Su tutti Domenico Berardi, che dopo una stagione martoriata dagli infortuni quest'anno potrà provare ad imporsi come vera bandiera del Sassuolo, ed anche l'esterno d'attacco Politano, che faceva gola a molti sul mercato ma alla fine è rimasto in Emilia.

Segnaliamo infine che l’amichevole Sassuolo-Castelvetro, sarà non trasmessa in diretta tv e neppure in diretta streaming video via internet. La partita potrà essere seguita con aggiornamenti sul portale web ufficiale del club neroverde, ovvero www.sassuolocalcio.it,oltre che sui dedicati profili social.

© Riproduzione Riservata.