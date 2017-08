Sorteggio Champions League/ Diretta streaming video e tv: l’avversaria del Napoli (preliminari)

Diretta sorteggio Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO E TV: L’AVVERSARIA DEL NAPOLI (PLAYOFF) - Oggi, venerdì 4 agosto alle ore 12.00, presso il quartier generale della UEFA a Nyon, si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League 2017-2018. Siamo all’ultimo scoglio prima della fase a gironi, vedrà coinvolte 20 squadre - fra le quali il Napoli per l’Italia - che si contenderanno gli ultimi 10 dei 32 posti a disposizione nei gironi del tabellone principale, dove le aspettano le 22 compagini che hanno già un posto assicurato; saranno dunque 10 le sfide alle quali assisteremo, ovviamente con partite di andata e ritorno. Andiamo a vedere meglio come funziona il regolamento per questi playoff.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA STREAMING VIDEO SU ITALIA 1

Dicevamo di 10 posti a disposizione: per la precisione però si tratta di 5 posti per le squadre campioni di campionati che, a causa del loro ranking, non hanno diritto nemmeno ad un posto automatico nella fase a gironi di Champions League e poi di altri 5 posti per le piazzate dei migliori campionati - ad esempio per la nostra Serie A la terza, che nel passato campionato è stato appunto il Napoli.

Si tratta dunque di due cammini diversi. Da una parte abbiamo Olympiacos, Celtic, Copenaghen, Apoel Nicosia, Maribor, Qarabag, Astana, Rijeka, Hapoel Beer Sheva e Slavia Praga, le 10 squadre che daranno vita alle 5 sfide dei campioni; dall’altra invece le 10 squadre piazzate, che oltre al Napoli saranno Siviglia, Liverpool, Cska Mosca, Sporting Lisbona, Steaua Bucarest, Young Boys, Nizza, Hoffenheim e Istanbul Basaksehir, anch’essa a caccia dei 5 posti che saranno riservati loro nella fase a gironi.

La possibilità di seguire in diretta tv il sorteggio dei playoff di Champions League sarà tripla, dunque si tratterà di una copertura davvero eccezionale. Innanzitutto, in chiaro si potrà seguire questo sorteggio su Italia 1, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti della Champions League; logica conseguenza, l’evento sarà trasmesso anche da Mediaset Premium, per la precisione sul canale Mediaset Premium Sport HD; infine, ricordiamo che il sorteggio sarà visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia sulla piattaforma Sky sia su Premium.

Ampia possibilità di diretta streaming video: quello di Italia 1 all’indirizzo http://www.mediaset.it/live-streaming/, poi ecco per i rispettivi abbonati le applicazioni Premium Play e (per quanto riguarda Eurosport) anche Sky Go ed Eurosport Player. Infine, una diretta streaming video gratuita sarà messa a disposizione sul sito ufficiale della UEFA, all’indirizzo www.uefa.com.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA STREAMING VIDEO SU ITALIA 1

© Riproduzione Riservata.