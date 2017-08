Sorteggio Europa League/ Diretta streaming video e tv: l’avversaria del Milan (preliminari)

Diretta sorteggio Europa League (Foto LaPresse)

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO E TV PLAYOFF: L’AVVERSARIA DEL MILAN (OGGI VENERDI’ 4 AGOSTO 2017) - Appuntamento alle ore 13.00 di oggi, venerdì 4 agosto, con il sorteggio dei playoff di Europa League 2017-2018 presso presso il quartier generale della UEFA a Nyon, in Svizzera. Siamo all’ultimo scoglio prima della fase a gironi, questi playoff vedranno coinvolte ben 44 squadre - fra le quali il Milan per l’Italia - che si contenderanno gli ultimi 22 dei 48 posti a disposizione nei gironi del tabellone principale, dove le aspettano le 16 compagini che hanno già un posto assicurato e dove arriveranno anche le 10 che “retrocederanno” dai playoff della massima competizione europea; saranno dunque ben 22 le sfide alle quali assisteremo, ovviamente con partite di andata e ritorno. Andiamo a vedere meglio come funziona il regolamento per questi playoff.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO E TV PLAYOFF: ROSSONERI TESTE DI SERIE (OGGI VENERDI’ 4 AGOSTO 2017) - Nei play off il Milan potrà affrontare il sorteggio da testa di serie, dopo aver superato il terzo turno preliminare contro i romeni dell'Universitatea Craiova. Questo significherà poter evitare gli avversari più pericolosi, come Zenit San Pietroburgo, Athletic Bilbao, Dinamo Kiev, Fenerbahce, Ajax, Salisburgo, Everton e Marsiglia solo per citarne alcuni. Dall'altra parte dell'urna, ci saranno squadre come i portoghesi del Maritimo, i norvegesi del Rosenborg, i moldavi dello Sheriff e i croati dell'Hajduk Spalato, solo per citare le possibili avversarie del Milan con il più alto coefficente UEFA. Da tenere d'occhio anche i serbi della Stella Rossa Belgrado (già affrontati nei preliminari l'anno scorso dal Sassuolo), i greci dell'AEK Atene e gli olandesi dell'Utrecht. Non si tratta comunque di avversari impossibili. I più comodi in assoluto sono i lettoni del Suduva, col più basso coefficente UEFA tra le squadre che prenderanno parte al sorteggio dei play off di Europa League 2017-2018.

Ci attendono dunque tantissime sfide: fra le 44 squadre coinvolte ci sono le 29 che hanno vinto il terzo turno preliminare di Europa League (fra le quali il Milan) e le 15 che invece hanno perso lo stesso turno preliminare ma di Champions League e adesso hanno una nuova occasione di rimanere in gioco in Europa, ma nella seconda competizione continentale. Questo per quanto riguarda la composizione del gruppo di squadre coinvolte, ma se andassimo a scorrere l’elenco troveremmo realtà di ogni genere.

Fra di loro infatti vi sono squadre molto blasonate, che hanno scritto la storia del calcio internazionale - il Milan è in tal senso un esempio perfetto - e poi squadre di medio livello oppure anche realtà semisconosciute che cercano l’impresa, perché per loro entrare nel tabellone principale della Europa League potrebbe essere davvero considerata una vera e propria impresa, anche per le loro nazioni che sono magari quelle messe peggio nel ranking Uefa, dunque avere una squadra in corsa fino a Natale è importante non solo per la singola squadra, ma per l’intero movimento calcistico nazionale.

La possibilità di seguire in diretta tv il sorteggio dei playoff di Europa League sarà garantita da Eurosport 1, il canale tematico sportivo europeo che è disponibile agli abbonati della piattaforma satellitare Sky. Ampia possibilità di diretta streaming video dunque, che sarà garantita tramite le applicazioni Sky Go ed Eurosport Player. Infine, una diretta streaming video gratuita sarà messa a disposizione sul sito ufficiale della UEFA, all’indirizzo www.uefa.com.

