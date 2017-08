Torino Huddersfield/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live (Amichevole)

Diretta Torino Hudedrsfield (LaPresse)

DIRETTA TORINO HUDDERSFIELD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (AMICHEVOLE) – Torino Huddesfield è la partita in programma oggi venerdi 4 agosto alle ore 16.00 a Jenbach, valida come amichevole di grande importante per la compagine granata di Sinisa Mihajlovic. Gli uomini del tecnico serbo vogliono migliorare il piazzamento della scorsa stagione, ma per poterlo fare devono iniziare bene anche in amichevole. Serve una grandissima prova per poter far capire ai tifosi qual è la vera forza della squadra in questo periodo. Non ci sono grandissimi nomi che sono arrivati dal mercato, ma i granata hanno mantenuto una struttura di gioco non indifferente: questo potrebbe essere un ottimo fattore su cui impostare la prossima stagione. I granata vogliono tornare a vincere e vogliono farlo partendo dalle amichevoli estive.

Sinisa Mihajlovic potrebbe schierare gli stessi undici di partenza visti nella vittoria contro i francesi del Guingamp: il modulo sarà sicuramente il 4-2-3-1, che ha dato moltissima soddisfazione al tecnico serbo. Sirigu e Milinkovic-Savic si giocheranno un posto tra i pali, anche se il primo sarà favorito. In difesa Rossettini e Moretti verranno affiancati da De Silvestri e Avelar. Obi e Baselli saranno i due centrocampisti centrali, mentre Falque, Ljajic e Berenguer andranno sulla trequarti.

In attacco pronto Boyé, con Parigini che potrebbe subentrare a gara in corso. Difficilmente vedremo Andrea Belotti in campo: il Gallo è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e probabilmente Mihajlovic non lo rischierà per un'amichevole. Diversi dubbi per gli inglesi, che probabilmente faranno ruotare tutti i titolari. Modulo speculare, con un 4-2-3-1 molto propositivo: in porta andrà Lössl, con Hefele e Zanka come centrali di difesa. Smith e Löwe dovrebbero andare a completare il reparto. Williams e Mooy andranno invece a centrocampo, per poter cercare di imbastire trame offensive. Ince, Palmer e Kachunga agiranno sulla trequarti, per poter dare profondità all'unica punta, ovvero Steve Mounié: una bella responsabilità, anche perché Laurent Depoitre è pronto a subentrare a gara in corso.

Sarà sicuramente una bellissima sfida tra Torino e Huddersfield, anche perché entrambe cercheranno di portare a casa il risultato pieno. Serve una vittoria, per poter iniziare al meglio questa nuova stagione: i granata vogliono fare la differenza e vogliono farla per poter dare un segnale forte alle dirette concorrenti. Gli uomini di Mihajlovic sanno benissimo che la rosa è pronta per poter fare il salto di qualità, ma bisogna concludere e portare i punti.

Il match amichevole potrebbe dire davvero tanto in questi primi giorni di agosto per la compagine italiana: vedremo dunque una sfida combattuta, con tantissime sorprese sin dai primi minuti. Dimostrare di esserci e dimostrare tanto anche sul campo: ogni singolo giocatore cercherà di dire la propria, anche per poter far vedere le proprie qualità in un momento decisivo del campionato.

Match aperto, con tantissimi tiri verso lo specchio: l'ideale per capire se la difesa granata reggerà più del solito o se ci saranno evidenti problemi, riscontrati soprattutto nella prima parte di campionato dello scorso anno. Ricordiamo infine che la partita tra Torino e Huddersfield sarà visibile in diretta tv sul Torino Channel (canale sky 234) oltre che in chiaro sul canale La7, di proprietà del presidente del granata Urbano Cairo: assicurata anche la diretta streaming video sull’app Sky Go per gli abbonati al servizio oltre che in streaming live sul sito www.la7.it.

