USAIN BOLT/ Finale 100 metri info streaming video e diretta tv: in pista alle 21.20 (Mondiali di Atletica)

Usain Bolt ai Mondiali di Londra (foto LaPresse)

Venerdì 4 agosto via ai Mondiali di Atletica a Londra e ci sarà subito spazio per il protagonista più atteso. Si tratta di Usain Bolt, che scenderà in pista alle ore 21.20 per le batterie dei 100 metri, l’ultima gara individuale della sua straordinaria carriera, almeno stando a quanto dichiarato dal campione giamaicano, che ancora detiene il record nella specialità, il 9’58’’ ai Mondiali del 2009. Straordinaria performance che difficilmente sarà ripetuta da un Bolt che in questa stagione, dopo alcune apparizioni nei meeting, è sceso solo di recente sotto i 10 secondi. Il giamaicano resta il favorito numero uno per l’ennesima medaglia d’oro di una carriera irripetibile, ma ha già affermato come al di là di come andranno a finire questi cento metri, si tratterà dell’ultima gara ad alti livelli della sua carriera, che poi si concluderà in questi Mondiali londinesi con la partecipazione alle staffette.

BOLT, VIA ALL'ULTIMA GRANDE RECITA

ALLE 21.20 DI VENERDì DIRETTA AI MONDIALI DI ATLETICA

Alle ore 21.20 di venerdì 4 agosto 2017 Usain Bolt parteciperà alle batterie, probabilmente senza forzare come spesso avviene nelle batterie. Nella conferenza stampa di presentazione all’avventura Mondiale, Bolt si è presentato come sempre senza timori reverenziali, con quel pizzico di spacconeria che ha sempre contraddistinto la sua straordinaria carriera. Ed ha affermato senza mezzi termini di ritenersi l’uomo da battere, e al momento non si vedono altri atleti sui 100 metri in grado di batterlo. Sicuramente ci sarà da tenere d’occhio Christian Coleman, 21enne che ha già fissato il suo primato personale sui 9’82’’. Sicuramente notevole, anche se lontano dai tempi vantati da Bolt in carriera. Per scoprire se il re della velocità riuscirà a fare la storia anche a Londra, ci si potrà collegare per seguire la diretta tv su Raisport HD (canale 557 del digitale terrestre) e per le gare serali su Rai 2, per seguire dalle 21.20 di venerdì 4 agosto 2017 Usain Bolt sui 100 metri. Diretta streaming video disponibile sul sito raiplay.

100 METRI PIANI, USAIN BOLT: DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

