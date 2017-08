VIDEO/ Milan Craiova (2-0) gol e highlights: decisivi Bonaventura e Cutrone (Preliminare Europa League 2017)

Milan-Craiova, Vincenzo Montella - La Presse

VIDEO MILAN CRAIOVA (RISULTATO FINALE 2-0), GLI HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA DEL PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE - Il Milan ottiene il pass per i play-off di Europa League 2017-18: dopo il successo esterno di una settimana in Romania, davanti a un Meazza gremito (oltre 65 mila spettatori, un dato davvero notevole per una partita di inizio agosto) i rossoneri liquidano la pratica Craiova con il punteggio di 2 a 0, termina qui l'avventura nella competizione continentale per la squadra di Devis Mangia che ha saputo comunque limitare i danni contro un avversario decisamente più forte sulla carta (e non solo). Prima del calcio d'inizio sono stati presentati al pubblico i due nuovi acquisti più importanti, Bonucci e Biglia, che però devono ancora esordire in una gara ufficiale. Partono forte gli uomini di Montella, viene annullato a Kessié un gol spettacolare per il fuorigioco di Cutrone, ci pensa allora Bonaventura a sbloccare la contesa sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cui il portiere Calancea era uscito malissimo. Al 20' gli ospiti potrebbero pareggiare con Mitrita che a tu per tu con Donnarumma si fa ipnotizzare dal 18enne estremo difensore. Prima dell'intervallo Conti manca l'appuntamento con il gol del raddoppio fallendo un tap-in facilissimo, ma a inizio ripresa ci pensa Cutrone a chiudere una volta per tutte la contesa, il Craiova non riuscirà nemmeno ad accorciare le distanze mentre André Silva e Niang sfioreranno il tris nelle battute conclusive del match. Da segnalare che nell'arco della gara l'arbitro Popov ha concesso due time-out per consentire ai giocatori in campo di recuperare un po' di energie e dissetarsi, la partita si è disputata in un clima infuocato con una temperatura superiore ai 30 gradi nonostante l'oscurità. Le statistiche certificano la superiorità del Milan con 7 tiri nello specchio, 9 calci d'angolo battuti, 15 palle recuperate e soprattutto un 70% di possesso palla a ulteriore conferma della supremazia territoriale dei padroni di casa.

DICHIARAZIONI - Subito dopo il fischio finale di Milan-Craiova il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, è intervenuto ai microfoni di Canale 5: "Quello di stasera è un successo importante, abbiamo giocato bene nonostante il caldo che ci ha complicato la vita, siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio e a non fermarci continuando ad attaccare mettendo sempre pressione agli avversari. Viviamo alla giornata, partita dopo partita: dobbiamo esprimerci attraverso le prestazioni e la nostra voglia di vincere, questi ingredienti saranno fondamentali per riempire San Siro anche nelle prossime sfide. Tutti noi vogliamo aiutare la squadra e ci siamo messi a disposizione del mister, il gruppo è fantastico, tutti stanno lavorando bene e desiderano dare il loro contributo. La concorrenza non può che farmi bene, non ho problemi con nessuno. Bonucci capitano? Lo deciderà la società, spetta ai dirigenti fare le valutazioni del caso".

Le parole del tecnico del Craiova, Devis Mangia, ai microfoni di Premium Sport: "Non è facile venire a giocare al Meazza contro una squadra come il Milan, abbiamo fatto la nostra partita ma i rossoneri hanno dominato, peccato aver subito due gol su palla inattiva e non essere riusciti a pareggiare sullo 0-1. La squadra è stata ordinata e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Mitrita è giovane, sono sicuro che crescerà e si lascerà presto alle spalle questa delusione, anche oggi non è riuscito a segnare ma sono cose che nel calcio possono capitare, Donnarumma è un signor portiere ed è risaputo che avrebbe fatto di tutto per blindare lo specchio".

L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ai microfoni di Premium Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sulla tenuta mentale siamo migliorati rispetto a una settimana fa, purtroppo a causa del caldo asfissiante non posso dare un giudizio sul piano fisico visto che soprattutto nella ripresa abbiamo giocato su ritmi troppo bassi, comunque mi è parso di capire che i nuovi arrivati si siano inseriti piuttosto bene nel gruppo. I tifosi si meritavano una serata come questa, sono davvero contento di vedere un Meazza così pieno, hanno dato una dimostrazione d'amore davvero notevole per assistere a una partita, a inizio agosto, contro un avversario che - con rispetto parlando - non era questo granché. Cutrone può crescere tanto anche rimanendo al Milan, penso possa dare un grande contributo alla causa". (Stefano Belli)

