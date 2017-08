ANGEL NIETO/ L'incidente ha strappato un mito al motociclismo: 12+1 i suoi mondiali

Morto Nieto, mito del motociclismo spagnolo (foto LaPresse)

Angel Nieto, campione del motociclismo anni Sessanta e Settanta, è tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale. 13 titoli Mondiali vinti che da lui erano stati ribattezzati 12+1 per superstizione, visto che fuori dall’Italia il numero 13 viene considerato fautore di sfortuna. In vacanza ad Ibiza, Nieto è rimasto coinvolto in un incidente con un quad, e nonostante sia stato portato tempestivamente nel reparto di terapia intensiva al policlinico “Nostra Signora del Rosario”, Nieto è morto a causa del trauma cranico riportato, pur essendo stato operato d’urgenza, non è bastato l’intervento chirurgico a salvarlo, nonostante nei giorni immediatamente successivi all’incidente i medici avevano espresso ottimismo, evidenziando la possibilità di poter farlo uscire dal coma indotto. Alle tre di notte, improvvisamente, le condizioni di salute dell’ex campione di motociclismo sono precipitate, e dopo il tentativo chirurgico i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Angel Nieto è scomparso così all’età di settanta anni, per un banale incidente dopo aver fatto la storia del motociclismo. Un destino condiviso con tanti eroi della velocità, come ad esempio Michael Schumacher. Il pilota spagnolo nella sua carriera si è distinto restando per titoli vinti, nella sua epoca, appena dietro a un altro mito assoluto delle due ruote come Giacomo Agostini. Il suo esordio nel mondo delle corse era arrivato nel 1964, poi erano arrivati i tredici titoli Mondiali, i primi con la scuderia spagnola Kreidler, quindi con la scuderia Bultaco e successivamente sulla Kreidler. Alla fine il bilancio di una carriera straordinaria recita novanta Gran Premi vinti nella carriera di Angel Nieto: 27 nella classe 50cc, 1 nella 80cc e ben 62 in quella che è stata la classe regina di tutta la sua carriera, la 125cc. Nel circuito a Jerez de la Frontera, una curva era stata dedicata a lui e a quello che aveva significato per il motociclismo spagnolo. Ora, l’addio prematuro per un incidente imprevedibile.

